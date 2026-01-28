警, 혐중·부정선거 현수막 단체 강제수사

경찰이 혐중 정서를 조장하거나 부정선거 의혹을 제기하는 현수막 게첩 운동 단체 대표에 대한 강제수사에 착수했다. 이 단체는 한 원외정당 명의 계좌로 매월 후원금을 받아 이런 현수막을 달아왔다.



서울경찰청 반부패수사대는 27일 경기 용인의 ‘애국현수막’ 대표 김모씨 자택 등을 압수수색했다. 이는 지난해 중앙선거관리위원회가 원외정당 ‘내일로미래로’ 대표 등을 정치자금법 위반 혐의로 고발한 것과 관련 있는 것으로 전해졌다.



내일로미래로는 신고되지 않은 계좌로 정치자금을 수수한 혐의를 받는다. 이 가운데 일부는 부정선거 등을 조장하는 현수막 제작에 지출된 것으로 알려졌다. 실제 애국현수막은 유튜브 등을 통해 내일로미래로 측 계좌로 후원금을 모금했다. 이들은 매월 현수막 문구 시안을 공지하고 ‘장당 2만원, 5장부터’ 등 일종의 가격도 내걸었다. 이런 방법으로 ‘윤 어게인’, ‘한국 부정선거 공식화’, ‘중국 공산당 한국선거 개입’ 등 문구를 담은 현수막을 게재했다. 이들은 이달 전국에 설치한 현수막만 2100장이라 밝히고 있다. 이 단체는 압수수색 당일인 이날 공지를 통해 “부득이한 사정으로 인해, 그동안 함께해 온 내일로미래로당과는 더 이상 협력하기 어렵게 됐다”고 밝혔다.

