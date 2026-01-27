“상상도 못했다”… 현대차·기아 3조∼4조원 추가부담 위기 [美 관세 리스크 재점화]

자동차 업계가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘폭탄 발언’으로 충격에 빠졌다. 대미 관세가 15%에서 무역합의 이전 수준인 25%로 재인상되면 막대한 피해가 예상된다. 지난해 25% 관세 여파로 현대차·기아 관세 비용만 5조원이 넘었던 ‘악몽’이 재현될 가능성이 제기되면서 업계는 바짝 긴장한 분위기다.



27일 트럼프 대통령의 발언을 접한 국내 자동차 업계는 “상상도 못했다”는 반응을 보이며 상황을 예의주시하고 있다. 현대차그룹 등은 지난해 10월 한·미 관세협정 세부 합의 타결로 미국 자동차 관세가 다른 국가와 같은 15%로 인하되자 이를 기반으로 경영계획을 재정비해왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 등의 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 엄포를 놔 국내 자동차 업계가 바짝 긴장한 가운데 27일 경기 평택항에 수출용 차량들이 세워져 있다. 평택=연합뉴스

앞서 현대차·기아는 미국 자동차 관세로 지난해 2·3분기에만 약 4조6000억원의 관세 비용을 부담했다. 아직 발표되지 않은 4분기 손실을 합치면 총 관세 비용은 5조원이 넘을 것으로 추산된다. 지난해 현대차와 기아의 대미 수출 물량은 약 97만대로, 같은 기간 미국 현지 판매량(183만대)의 절반이 넘는다.



당시 트럼프 행정부가 한국산 자동차에 25%의 관세를 부과하자 대미 자동차 수출은 관세 부과 기간 내내 전년 대비 감소했고, 지난해 대미 자동차 수출액도 관세 여파로 13.2% 감소한 301억5000만달러로 쪼그라들었다.

이런 상황에서 관세가 다시 25%로 인상되면 자동차 업계는 수익성 악화에 더해 가격 전략과 생산·투자 계획 전반에 대한 큰 폭의 수정이 불가피하다. 특히 최근 피지컬 인공지능(AI) 기업으로 거듭나며 주가 상승세를 탄 현대차그룹이 로보틱스 등 신성장 사업에 투자할 여력도 약화할 수 있다. 나이스신용평가는 대미 자동차 관세가 15%에서 25%로 인상되면 현대차그룹의 관세 비용은 연간 3조1000억원(5조3000억원→8조4000억원) 늘어날 것으로 전망했다. 다올투자증권도 추가 손실 비용이 4조4000억원에 달할 것으로 추산했다.

올해 미국 자동차 시장이 상대적으로 침체할 가능성이 커 관세 인상의 파급효과는 더 커질 것으로 보인다. 업계에서는 25% 관세가 부과될 경우 현지 생산이 아닌 대미 수출 물량은 팔면 팔수록 손해를 본다는 한탄도 나온다.



국내 생산량의 약 90%를 미국으로 수출하고 있는 한국GM의 철수설이 다시 불거질 가능성도 제기된다. 다만 헥터 비자레알 한국GM 사장은 이날 경기 김포에서 열린 GMC 브랜드 데이에서 트럼프 대통령의 발언과 관련해 “(지난해 관세로) 막대한 영향이 있었지만 저희는 그 상황을 극복한 경험이 있다”며 철수설에 선을 그었다.



소비자 가격 인상 압박도 높아진다. 25% 관세가 적용되면 한국산 차량의 대당 평균 가격은 약 6000달러(800만∼900만원) 오를 것으로 예상된다. 15% 관세를 적용받는 일본·유럽산 차량과의 경쟁에서 불리하게 작용할 수밖에 없다.



전문가들은 정부와 국회의 빠른 대처가 필요하다면서도 근본적으로는 대미 수출 의존도를 낮춰야 한다고 강조했다. 김필수 대림대 교수(자동차학)는 “국회에서 계류 중인 대미투자특별법 등을 빠르게 통과시켜 문제의 원인을 없애야 한다”며 “동시에 민간에서는 미국 현지 생산을 늘리고 미국 외 다른 나라로 수출을 다변화하는 등 리스크를 낮추기 위한 노력이 필요하다”고 말했다.



실제 이미 현지 위탁생산(CMO)이나 공장 인수 등 대안을 준비해온 국내 제약기업들은 이번 미국발 관세 인상 소식에 크게 동요하지 않는 분위기다. 셀트리온은 이날 발표한 입장문에서 “이미 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 확보함으로써 관세에 관한 근본적 해결책을 마련해 모든 리스크로부터 구조적으로 탈피했다”고 밝혔다.

