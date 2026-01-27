경찰, 12·29 여객기 참사 늑장 수사 비판에 특수단 편성

경찰청이 12·29 무안 여객기 참사와 관련해 국가수사본부장 직속의 특별수사단을 편성했다. 국정조사 과정에서 1년 넘게 늑장 수사가 이어졌다는 지적이 나온데 따른 조치다.

경찰청은 29일부터 정성학 경남경찰청 수사부장을 단장으로 한 12·29 무안 여객기 참사 관련 특수단을 운영한다고 27일 밝혔다. 기존에는 전남경찰청에 수사본부가 설치됐었지만 수사에 진전이 없다는 비판에 따라 국가수사본부 차원에서 수사를 지휘하기로 했다. 사무실도 서울 서대문구 경찰청 인근에 꾸려질 예정이다.

지난 2024년 12월 30일 전남 무안군 무안국제공항 활주로에 전날 동체 착륙을 시도하다 충돌 후 폭발한 제주항공 여객기의 흔적과 잔해가 남아 있다. 연합뉴스

경찰 관계자는 “12·29 여객기참사 국정조사에서 지적된 수사 지연 등에 대한 우려와 사고 현장 수사뿐 아니라 수도권 소재 관련 기관·업체 등에 대한 수사 필요성이 커진 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

수사팀은 정 단장과 총경급 팀장 2명, 48명의 수사관으로 편성된다. 수사관은 서울·인천·경기북부·전남 형사기동대와 경기남부청 반부패수사대, 경찰청 2차가해범죄수사팀, 디지털포렌식센터 등 인력으로 구성됐다.

앞서 전남청은 사고 이후 수사기간 동안 45명을 입건하고 34명을 피의자로 전환했지만 단 한명도 송치하지 않았다. 경찰청 관계자는 “앞으로 경찰은 그간 제기된 각종 의혹에 대해 신속하고 엄정하게 수사하여 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

지난달 22일부터 37일 간 국정조사를 이어온 국회 12·29 여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회는 이날 활동 결과 보고서를 채택하고 기간을 연장하지 않기로 했다. 야당인 국민의힘은 정부 보고가 미흡하다며 기간 연장을 주장했지만 더불어민주당은 경찰 수사 등을 이유로 반대했다.

12·29 여객기 참사 유가족협의회는 이날 입장문을 통해 “경찰은 항철위 조사 결과를 이유로 수사를 미뤘고 아직도 영장 신청이나 송치는 이뤄지지 않았다”며 전면 재조사와 재수사를 요구했다.

