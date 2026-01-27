포항시, 빈집정비사업 본격 추진, 안전 확보·주거환경 개선 나선다

경북 포항시는 방치된 빈집으로 인한 안전사고를 예방하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 2026년도 빈집정비사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

오는 28일 사업 신청공고와 함께 접수를 시작해 연초부터 정비에 나설 계획이다.

포항시 빈집정비사업 전후 모습. 포항시 제공

2026년도 빈집정비사업에는 국토교통부와 농림축산식품부 지원 국비 13억 원을 포함해 총 34억 원의 예산이 투입되며, 지역 내 빈집 121개소를 대상으로 정비·개선을 추진할 예정이다.

시는 1월 중 사업 신청을 받아 현장 조사와 정비 필요성, 사업 적정성 검토 등을 거쳐 대상지를 선정한 뒤 순차적으로 사업을 진행할 방침이다.

이번 사업은 노후·불량 빈집 철거를 중심으로, 정비 이후 발생하는 나대지를 주민 편의시설로 활용하는 것이 핵심이다.

철거 후 부지는 주차장이나 텃밭 등으로 조성해 주차난 해소와 생활환경 개선에 활용할 계획이다.

시는 그동안 빈집 문제 해결을 위해 지속적인 정비사업을 추진해 왔다.

2019년부터 2025년까지 총 227개소의 빈집을 정비했으며, 매년 정비 성과를 확대해 가고 있다.

강대선 공동주택과장은 "빈집정비사업은 단순 철거에 그치지 않고 도시 미관 개선과 안전 확보는 물론, 주민 공동체 회복과 주거복지 확충, 도시재생 정책과의 연계 효과도 기대된다"고 말했다.

한편 2026년도 빈집정비사업 신청과 관련한 세부 일정과 절차는 이달 28일 포항시 홈페이지와 읍·면·동 행정복지센터를 통해 안내될 예정이며, 시는 빈집 소유자들의 적극적인 참여를 당부했다.

