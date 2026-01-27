부산시, 부산항 관련 4개 기관과 항만연관산업 육성·지원한다

부산시는 27일 오후 부산항만공사에서 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산항만공사, 부산항만산업총연합회와 ‘부산항 항만연관산업 육성·지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 부산항 경쟁력 강화와 지역경제 활성화의 기반이 되는 선박수리, 선용품공급, 선박연료공급, 항만용역, 컨테이너수리, 검수·감정·검량, 예·도선 등 부산항 항만연관산업의 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

송상근 부산항만공사 사장(왼쪽부터), 김혜정 부산지방해양수산청장, 김영득 부산항만산업총연합회 회장, 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김준휘 부산지방고용노동청장이 27일 ‘부산항 항만연관산업 육성·지원을 위한 업무협약’을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

협약에 따라 협약기관은 부산항 항만연관산업 육성·지원을 위해 협약서에 명시된 기관별 역할을 성실히 이행하고, 상호 간 긴밀한 협력체계를 구축할 계획이다. 먼저 부산시는 부산항 항만연관산업 육성·지원하고, 부산지방해양수산청은 부산항 항만연관산업 경쟁력 및 안전관리 역량 제고를 위해 행정·제도적으로 지원한다.

부산지방고용노동청과 부산항만공사는 각각 부산항 항만연관산업 인력 수급·임금체불 예방·재해예방 지원과 부산항 항만연관산업 육성·지원 사업을 추진하고, 부산항만산업총연합회는 항만연관산업계 공동현안 해결을 위한 사무국 운영과 연간 사업계획 수립·시행, 항만연관산업 육성·지원사업 참여 및 체불 없는 일터 조성을 위한 상호 협력 등을 수행한다.

시는 이번 협약이 부산항 항만연관산업 육성을 위해 개별 기관이 해오던 역할을 넘어 상호 간 공동 협력을 도모하는 상징적인 출발점이 될 것이라고 기대하고 있다.

박형준 시장은 “지난해 부산에는 해수부 및 해운기업의 부산 이전과 국제수로기구 인프라센터 유치, 제10차 아워오션컨퍼런스 개최, 세계항구도시협회 이사회 진출 등 글로벌 해양허브도시 실현을 위한 혁신의 파동이 물결쳤다”면서 “이번 협약을 계기로 해양수도 부산에 혁신의 파동이 부산항 항만연관산업 구석구석까지 물결칠 수 있도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지