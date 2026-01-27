올림픽 중심서 ‘K컬처’ 알린다

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스에 ‘K컬처’가 더해진다. 문화체육관광부와 대한체육회는 다음 달 5∼22일 동계올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노 현지에 코리아하우스를 운영한다고 27일 밝혔다. 문체부는 정부와 민간이 함께 코리아하우스를 운영, ‘K컬처’와 ‘K스포츠’ 외교의 거점으로 활용하겠다는 목표다.

문체부 관계자는 “저택은 스포츠외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로, 야외 테니스코트는 K컬처와 K관광 홍보공간으로, 지하는 선수단 휴식 공간으로 활용할 예정”이라고 설명했다. 2월5일 열리는 개관식에는 최휘영 문체부 장관과 유승민 대한체육회장을 비롯해 국제올림픽위원회(IOC), 각국 국가올림픽위원회(NOC) 관계자 등 국제 스포츠계 주요 인사들이 참석한다. 코리아하우스는 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화공간인 ‘빌라 네키 캄필리오’에 조성한다. ‘빌라 네키 캄필리오’는 1930년대에 설계된 근대 건축 명소이자 박물관이다. 영화 ‘하우스 오브 구찌’ 촬영지로도 잘 알려져 있다. 코리아하우스에는 대한민국 국가대표 선수단복 전시와 포토존, 주요 경기 단체 응원전이 진행된다. 대회 마지막 날인 2월22일에는 선수단 해단식이 열린다.

한국 문화를 다채롭게 체험할 수 있는 프로그램도 마련된다. 설날인 2월17일은 ‘한국의 날’로 지정해 세배와 윷놀이, 딱지치기 등 전통놀이 체험이 진행된다. 한국관광공사는 ‘밀라노에서 떠나는 한국으로의 여행’을 주제로 한국인의 일상을 선보인다. 관광 홍보 콘텐츠와 함께 아이돌 메이크업 헤어 체험, 강릉 커피향과 제주 바다향을 활용한 전시도 펼쳐진다. 국립박물관문화재단은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 5개 주제를 재해석한 한국 문화유산 상품을 전시하는 한편 인기 상품 19종을 판매한다. 한국공예디자인문화진흥원은 코리아하우스 개관식에서 한복 패션쇼 ‘설중연회: 눈꽃 아래 피어난 한복’을 통해 겨울의 정취 속에 피어난 한복의 품격을 무대 위에 펼친다.

