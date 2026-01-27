예산안·사법개혁에 밀려 석 달째 ‘지지부진’ [美 관세 리스크 재점화]

지난해 10월 경주에서 열린 한·미 정상회담을 계기로 양국의 관세협상이 극적 타결된 이후 석 달이 흘렀지만, 국회의 입법 후속조치는 제자리걸음이다. 연말 예산안 협상과 사법개혁을 둘러싼 여야 대치 정국이 계속되면서 다른 입법 이슈들이 후순위로 밀린 영향이 컸다는 분석이 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 관세 인상의 배경으로 언급한 ‘한국 국회의 승인’은 현재 국회에 계류 중인 ‘한·미 전략적 투자관리를 위한 특별법’(대미투자특별법)의 처리를 의미한 것으로 보인다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10월 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

양국은 지난해 10월 말 한국이 미국에 3500억달러 규모의 투자를 집행하는 대신, 미국은 한국산 자동차 및 부픔 등에 대한 관세를 25%에서 15%로 인하하기로 합의했다. 이후 양국은 11월14일 이런 내용을 담은 ‘양해각서(MOU)’를 체결했다. 이 같은 합의의 후속 이행 차원에서 여당인 더불어민주당은 지난해 11월26일 대미투자특별법을 당론으로 발의했다. 대미투자를 집행하는 한미전략투자공사와 한미전략투자기금을 20년 한시로 설립하고, 기금은 정부와 한국은행 등의 위탁자산 등으로 조성하는 내용이 골자다.

이후 국회에선 비슷한 내용의 법안이 총 5건 발의됐지만, 정작 소관 상임위원회인 재정경제위원회에선 법안 논의가 단 한 차례도 진행되지 않았다. 연말에는 예산안과 관련한 세법 개정안을 집중 심의했고, 이달 들어선 인사청문회 등으로 논의가 뒤로 밀린 탓이다.

같은 기간 여야는 강경 대치 국면에 갇혀 있었다. 야당은 관세협상 성과가 불분명하다며 국회 비준 절차를 우선 요구해왔다. 여당에서도 2차 종합특검법과 검찰개혁 등 다른 시급한 현안에 비해 대미투자특별법에 대해선 ‘급할 게 없다’는 심리가 작용했다는 비판이 제기된다. 재경위 소속 관계자는 “관세가 이미 낮아진 상황에서 민주당이나 정부 쪽에서는 급할 게 없다, 상황을 봐가면서 하겠다는 분위기가 있었던 것 같다”며 “법안을 낸 이후, 특별법 관련 언급이 한마디도 없었다”고 설명했다. 몇 개월째 이어지는 고환율도 법안 통과 지연의 원인으로 지목된다. 환율이 높아진 상태에서 법안이 통과돼 실제 투자가 집행될 경우 국내에 미치는 영향은 더욱 커질 수밖에 없다. 구윤철 부총리 겸 재경경제부 장관도 지난주 외신 인터뷰를 통해 “한국의 3500억달러 대미투자는 올해 상반기 중 본격 집행되기 어렵다”고 밝힌 바 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

민주당은 한·미 관세협상 합의 이행을 위해 법안통과에 나선다는 방침이다. 다만 야당에서 요구하는 ‘국회 비준 필요성’은 반대하고 있다. 김현정 원내대변인은 이날 오전 국회 비공개 원내대책회의 후 기자들과 만나 “기본적으로 비준대상이 아니다”고 했다. 반면 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 기자들을 만나 “한·미 관세 협상은 환율과 국민경제 전반에 막대한 영향을 미칠 수 있는 사안으로, 국회와 국민의 동의가 반드시 선행돼야 한다”며 “예산기능을 가진 국회의 비준 없이 할 수 있다는 것 자체로 어불성설”이라고 짚었다.

