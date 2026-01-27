수학 변별력 역설… 고2 40% “수포자行”

고교생 10명 중 4명이 “수학을 포기하고 싶다”고 답했다는 설문조사 결과가 나왔다. 학년이 올라갈수록 수학에 대한 부담과 좌절감이 커지며, 이른바 ‘수포자’(수학포기자) 현상이 고착화되고 있다는 분석이다. 교육계에선 교육적 효과보단 변별력에 초점을 둔 상대평가 구조를 개선해야 한다는 지적이 나온다.

27일 시민단체 사교육걱정없는세상(사걱세)과 조국혁신당 강경숙 의원이 발표한 ‘전국 초중고 수학교육 인식 설문조사’ 결과에 따르면, ‘수학을 포기하고 싶다’는 항목에 전체 응답자의 30.8%가 ‘그렇다’고 답했다. 조사는 지난해 11월17~28일 전국 150개 학교에서 교사 294명과 학생 6358명 등 총 6652명을 대상으로 실시됐다.

학년별로 보면 초등학교 6학년 17.9%, 중학교 3학년 32.9%, 고등학교 2학년 40.0%로, 진학 단계가 높아질수록 수포자 비율은 뚜렷하게 증가했다. 이는 교육부의 2024년 국가 수준 학업성취도 평가에서 나타난 수학 기초학력 미달 비율(중3 12.7%, 고2 12.3%)보다 2~3배 높은 수치다. 2021년 조사와 비교해도 초6은 6.3%포인트, 중3은 10.3%포인트, 고2는 7.7%포인트 증가했다.

수학에 대한 학생들의 심리적 부담도 심각한 수준이다.

전체 학생의 80.9%가 ‘수학으로 인해 스트레스를 겪고 있다’고 답했으며, 고2는 이 수치가 86.6%에 달해 사실상 대부분 학생이 수학에 대해 심각한 심리적 압박을 느끼는 것으로 나타났다. 고교 수학 교사의 82.4%도 학생들의 수학 포기 현상이 ‘심각한 수준’이라고 인식했다.

수학 포기 원인으로 학생들은 ‘문제가 어려워서’(42.1%)를, 교사들은 ‘기초학력 부족, 누적된 학습결손’(46.6%)을 가장 많이 꼽았다.

난도 높은 문제 출제가 반복되면서 사교육 의존도도 높게 나타났다.

전체 학생의 64.7%는 수학 사교육을 받고 있으며, 이 중 85.9%는 선행학습을 경험했다. 교사의 60% 이상은 ‘학교 수업 이해를 위해 사교육이 필요하다’고 봤고, 고교 교사의 70%는 ‘사교육 없이 수능 킬러문항을 풀기 어렵다’고 응답했다.

이 같은 현상은 상대평가 중심의 평가 체제와 변별력 확보를 위한 고난도 출제가 맞물린 결과라는 분석이다.

