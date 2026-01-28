“밀라노 선수단은 좋겠네”…삼성, 3800명 전원에 ‘갤럭시Z 플립7’ 쏜다

국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너인 삼성전자가 ‘2026 밀라노·코르티나 동계올림픽·패럴림픽’에 참가하는 90여개국 3800여명의 선수 전원에게 ‘갤럭시Z 플립7 올림픽 에디션’(사진)을 제공한다.

27일 삼성전자에 따르면 이번 올림픽 에디션은 푸른 색상의 후면과 골드 메탈 색상의 프레임을 적용해 올림픽의 화합과 성취, 선수들의 도전정신을 상징적으로 표현했다. 전용 올림픽 테마 배경화면과 함께 황금빛 월계수 잎을 입힌 파란색 원형 자석이 부착된 투명 마그네틱 케이스도 함께 제공된다.

이번 에디션에는 갤럭시 인공지능(AI)을 활용한 온디바이스 통역과 대회 운영 일정 및 선수들의 건강 데이터를 확인할 수 있는 기능도 탑재됐다.

또 전·후면 카메라를 동시에 촬영하는 듀얼 레코딩 기능도 지원해 경기장 안팎의 순간을 한 번에 담을 수 있다.

삼성전자는 IOC와 협력해 시상대에서 메달리스트가 직접 자신의 사진을 촬영하는 ‘빅토리 셀피’ 프로그램도 운영한다. 2024 파리 올림픽에서 첫선을 보인 이 프로그램은 이번 대회에서 개인종목은 물론 단체종목까지 확대된다.

이번 올림픽 에디션은 30일부터 6개 올림픽 선수촌에서 배포되며, 삼성전자는 현장에 ‘삼성 오픈 스테이션’을 마련해 선수들의 스마트폰 개통과 데이터 이전을 지원할 예정이다.

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터장은 “삼성전자는 지난 30여년 동안 공식 파트너로서 모바일 기술을 통해 선수들의 여정을 지원해 왔다”며 “선수들이 잊지 못할 순간을 갤럭시 올림픽 에디션과 함께 자신만의 방식으로 공유할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

