과반 의석에 정치 명운 건 다카이치… ‘아베 홈그라운드’서 지지 결집 호소

다카이치 사나에 총리의 운명이 걸린 조기 총선을 향해 일본 정치권이 12일간의 열전에 돌입했다.



465명의 중의원(하원) 의원을 뽑는 이번 선거는 27일 공시 및 후보자 등록을 시작으로 본격화했다. 소선거구(지역구) 289명, 비례대표 176명을 선출하며, 투·개표는 다음달 8일 진행된다.

끈끈한 연대로 세 과시 중의원(하원) 선거 운동 첫날인 27일 다카이치 사나에 일본 총리(가운데)가 일본 수도 도쿄에서 일본유신회 공동대표 후지타 후미타케(왼쪽)·요시무라 히로후미와 공동 선거 유세를 하며 시민들에게 손을 흔들고 있다. 도쿄=로이터연합뉴스

이번 총선은 다카이치 총리가 ‘여당 과반 의석 확보’ 목표에 총리직을 걸면서 정권 선택 선거의 의미가 강하게 부여됐다. 연립여당인 자민당과 일본유신회의 기존 의석수는 233석으로 ‘턱걸이 과반’ 상태였다. 아소 다로 전 총리의 지원, 유신회와의 연정 합의 등에 힘입어 가까스로 정권을 쥔 다카이치 총리는 60∼70%대의 높은 내각 지지율을 바탕으로 의석수를 크게 늘려 ‘친정 체제’를 강화하고 장기 집권의 토대를 닦을 수 있기를 내심 기대하고 있다.



현지 언론들은 17개 상임위원장 자리를 모두 가져갈 수 있는 243석을 ‘안정 다수’, 상임위 전체에서 과반을 확보할 수 있는 261석을 ‘절대 안정 다수’ 의석으로 보고 있다. 3분의 2인 310석을 차지하면 개헌안 발의가 가능한 데다 ‘여소야대’인 참의원(상원)에서 법안을 부결해 돌려보내도 중의원에서 재가결할 수 있어 다카이치 총리에게 ‘절대 권력’이 주어진다.



다카이치 총리는 이날 도쿄 아키하바라역 앞에서 유신회 요시무라 히로후미 대표 등과 함께 첫 유세에 나서 “불안정한 상황에선 강력하게 정책을 추진할 수 없다”며 “과반수를 못 얻으면 총리직을 그만두겠다”고 말했다. 아키하바라역 앞은 그의 정치적 멘토인 아베 신조 전 총리가 유세 장소로 즐겨 선택하던 곳이다.

사이토 데쓰오(왼쪽 두 번째)·노다 요시히코(왼쪽 세 번째) 중도개혁연합 공동대표. 로이터연합뉴스

자민당은 ‘비자금 스캔들’에 연루된 옛 아베파 37명을 공천하는 등 노골적인 아베파 복권 움직임을 보이고 있다. 반면 아베 도시코 전 문부과학상(주고쿠 권역 20번) 등 전임 이시바 시게루 내각에서 중용됐던 인사들은 비례 후순위로 밀려났다.



이번 선거에서는 야권 신당 중도개혁연합이 짧은 기간 유권자에게 침투할 수 있을지, 신생 극우 정당 참정당이 보수 표심을 얼마나 흡수할지가 변수로 지목된다.

