대구치맥페스티벌, 3년 연속 ‘문화관광축제’ 선정

대구시는 대구치맥페스티벌이 문화체육관광부 주관 ‘2026~2027년 문화관광축제’에 선정됐다고 27일 밝혔다.

이 축제는 ‘2020~2023년’, ‘2024~2025년’에 이어 세 번째로 문화관광축제에 이름을 올렸다. 대한민국을 대표하는 여름 축제로 명성이 높다.

지난해 대구치맥페스티벌 개막식이 열리고 있다. 대구시 제공

문화관광축제 선정에 따라 대구치맥페스티벌은 향후 2년간 국비 8000만원과 국내외 홍보 마케팅, 관광상품 개발, 콘텐츠 경쟁력 강화 등 다양한 지원을 받게 된다.

시는 이번 선정을 계기로 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026~2028년 글로벌 축제’ 공모사업에도 참여해 대구치맥페스티벌을 세계인이 찾는 글로벌 케이(K)-푸드 축제로 한 단계 더 도약시킬 계획이다.

대구치맥페스티벌은 대구의 무더위와 어울리는 맥주, 지역의 우수한 닭고기 산업 인프라를 바탕으로 2013년 처음 개최된 이후 세계적으로 인기 있는 K-푸드인 ‘치킨’을 주제로 지역경제 활성화에 기여해 온 대구 대표 축제로 자리매김했다.

박기환 시 경제국장은 “대구 유일의 문화관광축제인 대구치맥페스티벌이 이번 선정을 계기로 브랜드 가치를 한층 더 높일 것으로 기대한다”며 “앞으로도 더욱 다양하고 완성도 높은 프로그램을 통해 국내외 관광객에게 차별화된 축제 경험을 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지