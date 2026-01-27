BTS ‘북미·유럽 월드투어’ 전석 매진

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS·사진)의 ‘컴백’ 월드투어 공연이 한국에 이어 북미, 유럽에서도 전 회차 매진됐다.



27일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 지난 24일까지 진행한 ‘BTS 월드 투어 ‘아리랑’(WORLD TOUR ‘ARIRANG’)’의 북미·유럽 공연 예매에서 모든 좌석이 매진됐다.



BTS는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 포문을 연다. 고양 공연은 선예매만으로 3회차 전석 완판됐다. 이들은 4월 17일 일본 도쿄돔을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지 총 34개 도시에서 82회 공연한다. 이는 K팝 가수의 단일 투어로 최다 회차다.



북미 투어는 4월 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움이 시작점이다. 이후 엘패소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 총 12개 도시에서 31회 공연을 전개한다. 이 중 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스는 티켓 예매 시작 직후 현지의 뜨거운 호응에 힘입어 각각 1회차씩 추가 공연을 확정했다. 미국 엘패소 선 볼 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움 공연은 한국 가수 최초 단독 공연이다.



BTS의 인기에 멕시코에서는 대통령이 직접 나섰다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 26일(현지시간) 이재명 대통령에게 멕시코에서 BTS 추가 콘서트 배정을 요청하는 서한을 보냈다고 밝혔다. 셰인바움 대통령은 “멕시코시티에서 3회 공연만 확정된 상황에서 수많은 젊은이가 티켓을 구하지 못했다고 들었다”며 “BTS를 더 자주 오게 해 달라는 정중한 외교적 요청을 했다”고 설명했다.



유럽 투어는 6월 26~27일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 시작된다. 이후 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽의 주요 5개 도시에서 총 10회 공연한다.



빅히트 뮤직은 “향후 일본과 중동 등지에서 추가 공연이 예고돼 투어 규모는 더욱 확대된다”고 전했다.

