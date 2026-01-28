원주 행정통합 제안에 뿔난 횡성

광역지방자치단체 간 행정통합 논의가 활발히 이뤄지는 가운데 기초지자체 간 통합 논의도 함께 시작돼야 한다는 주장이 제기됐다. 강원 원주시의 통합 제안에 대상으로 거론된 횡성군은 지역 정체성을 무시한 일방적 구상이라며 강하게 반발하고 있다.



원강수 원주시장은 26일 기자회견에서 “원주와 횡성이 통합된다면 중부내륙 거점도시로 역할을 수행하게 될 것”이라며 “정부는 통합특별시에 준하는 수준의 인센티브를 통합하는 기초지자체에도 제공하는 다각적인 방안을 마련해주길 바란다”고 밝혔다.



원주시의 경우 급격한 인구 감소로 지역의 자족기능이 상실된 상황에서 횡성군과 행정통합이 이뤄지면 지방 주도 성장이 가능해진다는 입장인 것으로 전해졌다. 정부 지원으로 산업과 일자리 구조가 확장하고 사회기본시설 확충도 한층 용이해진다는 설명이다. 원 시장은 원주·횡성이 원래부터 단일 생활권이라는 말을 덧붙였다.



횡성군은 강하게 반발하고 있다. 김명기 횡성군수는 27일 긴급 기자회견을 열고 “횡성은 전통적으로 독립된 행정체계와 지역 정체성을 유지해왔다”며 “행정구역 통합은 단체장 개인의 정치적 구상이나 선거 전략의 소재가 되어서는 안 된다”고 선을 그었다. 김 군수는 이어 “이번 발언을 취소하고 사과하지 않으면 그간 협력한 원주공항 국제공항 승격 등 모든 협의를 전면 중단할 것”이라고 날을 세웠다.



횡성 이장협의회와 번영회 등 지역사회단체들도 통합에 반대하는 입장이다. 이들은 이날 “옆집이랑 벽 허물고 합치자고 하면서 정작 옆집에는 물어보지도 않고 동네방네 소문부터 내는 법이 어디에 있느냐”며 “안하무인한 원주시장의 행태를 규탄한다”고 목소리를 높였다.

