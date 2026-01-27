‘신세계家’ 애니도 사춘기는 똑같아…“엄마아빠 졸라서 명품 벨트 사”

혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 명품 브랜드와 관련한 어린 시절의 기억을 공개했다.

26일 유튜브 채널 ‘하퍼스 바자 코리아’에는 ‘구찌에 대한 애니의 첫 기억은?’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 애니는 자신의 패션 취향과 성장 과정 등을 언급했다. 그는 구찌에 대한 첫 기억을 묻는 질문에 학창 시절 유행했던 ‘GG 벨트’를 꼽았다.

올데이 프로젝트의 애니. 애니 인스타그램 캡처.

애니는 “한동안 길거리에서 많은 사람이 그 벨트를 착용하고 다녔다”며 “학교 다닐 때 그게 너무 갖고 싶어서 크리스마스 때 엄마·아빠에게 사달라고 한 적이 있다. 조르고 졸라서 벨트를 갖게 됐던 기억이 있다”고 말했다.

또한 애니는 패션에 대해 “부츠는 항상 신는다. 운동화를 신는 날이 거의 없다”며 “굽이 높아야 옷이 더 예뻐 보인다”고 설명했다. 이어 여행지에서는 빈티지 숍이나 지역 브랜드를 둘러보고 사회관계망서비스(SNS) 기반 쇼핑도 자주 한다고 밝혔다.

초등학교 시절 뉴욕으로 이주한 그는 한국 교복에 대한 환상이 있었다고도 털어놓았다. 애니는 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’ 촬영 당시 처음으로 교복을 입어본 일화를 언급하며 “한국 고등학생 교복을 입어볼 일이 없었다. 친구들이 한국에서 고등학교에 진학할 때 교복이 로망으로 남았는데 직접 입어보게 돼 기뻤다”고 말했다.

애니는 신세계그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로 알려져 있다. 미국 컬럼비아대학교에서 미술사학·시각예술학을 전공 중이며 현재 마지막 학기 수료를 위해 복학한 상태다. 그는 휴학 연장을 할 수 없어 지난해부터 회사와 멤버들에게 일정을 공유했고, 팬들에게는 “먼저 말하지 못해 미안하다”고 밝혔다.

