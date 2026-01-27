국내 최대의 봄 축제 ‘진해군항제’, 체류형 콘텐츠 강화…글로컬 축제로 도약

경남 창원시 진해구 일원에서 열리는 국내 최대 봄 축제 ‘진해군항제’가 올해는 체류형 콘텐츠를 강화한 다양한 프로그램으로 구성돼 글로컬 축제로 도약한다는 계획이다.

27일 창원시에 따르면 올해로 64회를 맞이한 진해군항제가 3월27일 개막식을 시작으로 4월5일까지 진해구 일원에서 개최할 예정이다.

이번 진해군항제는 관광객들이 벚꽃의 낭만 속에서 체류하며 즐길 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성됐다.

주요 프로그램으로는 개막행사를 비롯해 △진해군악의장페스티벌 △이충무공 추모대제 및 승전행차 △이충무공 승전기념 멀티미디어 해상 불꽃쇼 △군부대 개방행사 △블랙이글스 에어쇼 △체리블라썸뮤직페스티벌 △군항 K-POP 댄스경연대회 △여좌천 별빛축제 △군항제 가요대전 등이다.

진해 여좌천 로망스 다리 전경. 창원시 제공

◆다채로운 공연과 새로운 공간 구성으로 체류형 관광 유도

올해로 2회째를 맞는 ‘체리블라썸뮤직페스티벌’은 4월3일부터 5일까지 3일간 열린다.

첫째 날은 남녀노소 모두에게 사랑받는 트로트 공연, 둘째 날은 봄의 분위기와 어울리는 발라드와 레트로 장르의 가수 공연, 마지막 날은 젊은 층을 겨냥한 에너지 넘치는 밴드 공연으로 이뤄져 행사의 열기를 한층 끌어올릴 계획이다.

세대와 취향을 아우르는 공연 구성을 통해 다양한 관객층이 함께 즐길 수 있는 음악 축제로 자리매김할 것으로 기대된다.

이번 군항제의 가장 주목할 점은 진해구 중원로타리 일원 기존 야시장 구간을 전면 개편해 ‘군항브랜드페어’와 ‘군항빌리지’를 새롭게 선보이는 것이다.

군항브랜드페어는 농수산물, 생활 잡화 등 국내 중소기업 브랜드 상품을 판매하는 중소기업 박람회 형태로 조성하고, 군항빌리지는 벚꽃과 국내 유명 먹거리가 함께 어우러진 좌석형 먹거리-존으로 조성한다.

기존 야시장 구간의 부스 구성과 동선을 체계화하고 부스 형태를 변경해 깔끔하고 세련된 공간으로 탈바꿈해 방문객의 만족도를 높일 예정이다.

또한 이번 축제에서는 지난해 마산가고파국화축제에서 큰 호응을 얻었던 바다를 배경으로 한 감성포차를 진해해변공원 인근에서 운영한다.

진해 밤바다의 정취와 다양한 먹거리가 어우러진 감성적인 공간을 조성해 방문객들에게 밤에도 이어지는 축제의 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

제64회 진해군항제 포스터. 창원시 제공

◆참여형 콘텐츠 확대로 시민과 함께 완성하는 축제

올해는 첨단 기술을 결합한 참여형 콘텐츠인 인공지능(AI) 영상 공모전을 처음 개최한다.

공모전은 AI영상 제작 기술을 활용해 진해군항제의 벚꽃 풍경과 도시의 매력을 주제로 한 영상을 제작해 공모하는 행사로, 시민과 관광객 누구나 참여할 수 있다.

심사를 통해 수상한 영상은 사회관계망서비스(SNS) 등에 배포해 진해군항제 사후 홍보 수단으로 활용할 예정이다.

이와 더불어 진해군항제를 대표하는 프로그램인 이충무공 승전행차와 군악의장 페스티벌은 전국적으로 행사 참여 신청을 받아 시민들과 관광객들이 직접 행렬에 참여할 계획이다.

이를 통해 단순한 관람형 축제에서 벗어나 시민과 관광객이 직접 참여해 함께 만들어 가는 축제를 계획하고 있다.

◆글로컬 축제로 도약하는 군항제, 안전한 운영 기반 마련

외국인 관광객 유치를 위한 패키지 상품을 구성하고 SNS, 한국관광공사 등 다양한 채널을 통한 글로벌 홍보를 강화한다.

아울러 축제기간 동안 진해 여좌천과 진해역에 영어·일본어·중국어 통역사를 배치하고, 4개 외국어 전단을 제작‧배부해 외국인 관광객들이 축제를 즐기는 동안 소통에 불편함이 없도록 지원할 계획이다.

강혜진 시 관광과장은 “안전을 최우선으로 진해군항제 개최에 앞서 축제와 관련된 모든 시설물 사전 점검을 실시하고, 행사 기간에는 관광객 밀집도와 유동인구 변화에 대응할 수 있도록 상황별 안전관리 체계를 수립해 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제 환경 조성에 만전을 기할 계획”이라고 말했다.

