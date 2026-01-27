관리업체 직원이 혼자 사는 외국인 여성 원룸 침입…성폭행 시도

30대의 원룸 관리업체 직원이 혼자 사는 외국인 여성의 원룸에 들어가 성폭행을 시도하려다 제지당하자 1천만원 상당의 금품을 훔쳐 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.



전북 완주경찰서는 강간 미수 및 강도 혐의로 A(30대)씨를 체포해 조사 중이라고 27일 밝혔다.



A씨는 전날 오후 3시께 완주군에서 혼자 살고 있는 B(30대·베트남)씨의 원룸으로 들어가 흉기로 위협한 뒤 성폭행하려다 강한 저항에 제지당하자 1천만원 상당의 금목걸이를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.



해당 건물의 관리업체 직원인 A씨는 과거 업무차 B씨의 집을 몇 차례 방문한 적이 있었던 것으로 확인됐다.



이에 B씨는 조금 아는 A씨를 의심하지 않고 문을 열어줬다가 이런 피해를 본 것으로 파악됐다.



신고받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨가 타고 달아난 차량을 확인, 사건 발생 5시간 만인 오후 8시께 충남의 거주지에서 그를 붙잡았다.



경찰 관계자는 "당시 A씨는 이 건물에 업무가 없었는데도 범행을 위해 방문한 것으로 보인다"며 "구속영장을 신청해 구체적인 범행 동기와 여죄 등을 조사할 예정"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지