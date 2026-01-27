이대호 "다시 태어나면 야구 절대 안해…부잣집 아들로 편하게 살 것"

전 야구선수 이대호. 사진은 2024년 3월 17일 서울 구로구 고척스카이돔에서 미국프로야구(MLB) 공식 개막시리즈를 앞두고 열린 팀 코리아 대 샌디에이고 파드리스 연습경기에서 시구하는 이대호. 뉴시스(사진공동취재단)

'조선의 4번 타자' 전 야구선수 이대호가 11년간 자신을 응원한 찐팬과 만나 야구 인생을 돌아보는 시간을 갖는다.

이대호는 오는 28일 웨이브(Wavve)에서 독점 선공개되는 '최애와의 30분' 최종회에 마지막 게스트로 출연해 무편집 30분 데이트를 진행한다. 이날 MC 신규진은 이대호를 마주하자마자 "좋아합니다 형님!"이라고 팬심을 보이고 "오늘은 1분 더 드리면 안되나?"라며 사심을 드러낸다.

'은퇴 후 행복도'를 묻는 찐팬의 질문에 이대호는 "은퇴식 영상이 내 눈물 버튼인데 어느덧 은퇴한 지 3년이 지났다"며 "성적 스트레스에서 벗어나 지금은 많이 행복한 나날을 보내고 있다"고 답한다.

또 그는 "야구를 후회없이 했기 대문에 다시 경기장 타석에 서고싶다는 생각이 전혀 없다"고 담담한 속내도 내비친다. 그럼에도 그라운드를 떠난 이대호를 그리워하는 찐팬은 "다시 태어나서 야구를 꼭 해야한다면?"이라는 미련 섞인 질문을 던진다.

웨이브(Wavve) '최애와의 30분'

이에 이대호는 "야구와 관련된 건 절대 안 할 거다. 부잣집 아들로 태어나 아무 것도 안하고 편안하게 살고싶다"고 단호함을 내비친다.

하지만 그는 잠시 고민하다 "그래도 야구선수로 다시 태어나야 한다면 오타니 쇼헤이(大谷 翔平, おおたに しょうへい)로 태어나고 싶다. 이왕 할 거면 최고가 되어야 하지 않겠나"라며 "외야수 포지션이 탐난다"고 밝힌다. 이에 찐팬이 리액션이 고장난듯 한 모습을 보이자 "왜 나는 못 뛴다고 생각하냐"고 반문해 웃음바다로 만든다는 후문이다.

그런가하면 이대호는 찐팬의 요청에 따라 공 10개를 직접 치는 '타격 퍼포먼스'도 선보인다. '조선의 4번 타자' 베팅으로 현장 분위기가 뜨거워진 가운데, 이대호는 "피칭 머신이 던지면 100개도 다 쳐낼 수 있다"고 자신감 넘치는 모습도 보인다.

이외에도 이대호는 찐팬에게 직접 준비한 선물을 건네고 감동의 눈물을 흘리게 만들어 뭉클한 유대감을 나눈다.

오로지 '야구'로 하나된 이대호와 찐팬의 만남은 오는 28일 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지