[속보] ‘이해찬 前총리’ 시신 빈소 도착…서울대병원 장례식장서 5일장

사진 = 연합뉴스

고(故) 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 9시7분쯤 빈소가 있는 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 도착했다.

더불어민주당 의원들 및 의장대가 지하 주차장에서 도열한 가운데 고인의 관을 실은 운구차가 진입했다.

우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 김부겸 전 총리 등은 이 모습을 침통한 표정으로 지켜봤다.

빈소인 장례식당 3층 1분향실에는 이날 오전 일찍부터 박수현 수석대변인, 전용기 원내소통수석 등 주요 당직자를 비롯해 30명에 가까운 의원들이 고인을 맞이하기 위해 기다렸다.

빈소 안쪽에는 이재명 대통령, 김 총리, 우 의장, 민주당 정청래 대표의 조화가 나란히 놓여 있었다.

정 대표는 이날 정오부터 사실상 ‘상주’ 역할을 맡아 조문객을 맞을 예정이다.

앞서 정부는 유족의 뜻을 존중해 이 전 총리의 장례를 사회장으로 진행하되, 정부 차원의 예우를 갖추기 위해 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합하기로 했다.

장례는 이날부터 31일까지 5일장으로 진행된다.

