타블로 “아버지의 죽음, 살인이라 느껴”…‘타진요’ 사건 언급

그룹 에픽하이의 멤 타블로가 과거 자신을 괴롭혔던 ‘타진요’(타블로에게 진실을 요구합니다) 사태를 떠올리며 아버지의 죽음과 겹친 상실의 경험을 고백했다.

타블로는 최근 자신의 유튜브 채널에서 진행하는 콘텐츠 ‘Hey Tablo’를 통해 2012년 세상을 떠난 부친을 회상했다. 그는 당시 건강을 회복했던 아버지가 갑작스럽게 병세가 악화됐다면서 “죽음을 아주 가까이에서 두 번째로 겪은 것은 아버지가 돌아가셨을 때였다”고 말했다.

이 과정에서 타블로는 자신의 학력을 근거 없이 의심한 ‘타진요’ 사태를 함께 언급했다. ‘타진요’는 그가 미국 스탠퍼드 대학을 졸업했다는 사실에 대해 수년간 온라인에서 공격적인 의혹 제기를 지속해 논란을 일으킨 집단이다.

타블로. 타블로 인스타그램 캡처

타블로는 “그걸 스캔들이라고 부르는 것도 싫다. 사람들이 악했을 뿐”이라며 “사람들이 내가 스탠퍼드를 안 나왔고, 경력이 가짜이고, 가족이 가짜이고, 존재가 가짜라는 말을 몇 년이나 했다”고 말했다.

그는 “그 일 이전까지는 아버지는 암도 이겨내고 괜찮으셨다. 그런데 그 끔찍한 일을 겪던 마지막 무렵 다시 아프셨고, 다음 날 아침 바로 돌아가셨다”고 설명했다.

타블로는 “나도 가족도 준비가 전혀 안 돼 있었다. 단지 아버지를 잃어서 뿐이 아니라, 솔직히 대중이 아버지를 죽였다고, 살인이라고까지 느꼈다. 슬프기만 한 게 아니라 엄청나게 분노했다”고 말했다.

타블로는 처음 치렀던 한국식 3일장의 경험도 언급했다. 그는 “논리는 이해하지만 당시에는 슬퍼하는 가족에게 너무 가혹한 방식 아닌가 싶었다”며 “장례 내내 조문객을 맞이해야 하고, 새벽 4시에 누가 와도 그 자리에 있어야 했다. 3일 동안 거의 잠도 못 잤다”고 말했다.

그러나 타블로는 그런 절망의 시간 속에서도 예상 밖의 순간들이 자신을 지탱해줬다고 전했다. 장례식장을 찾은 코미디언 지인들의 조심스러운 농담이 계기였다. 그는 “장례 둘째 날 처음 웃었다. 무언가가 내 안에서 풀려나가는 느낌이 있었다”며 “누군가가 슬퍼할 때 농담하라는 뜻이 아니다. 아무 데서나 던지면 안 된다. 내 경험상 아주 작은 유머의 순간이 도움이 될 때가 있다”고 설명했다.

에픽하이 멤버들의 동행도 큰 힘이 됐다. 타블로는 “아버지가 돌아가셨을 때 투컷과 미쓰라가 처음부터 끝까지 3일 내내 함께해줬다”며 “투컷의 어머니가 세상을 떠나셨을 때도 나와 미쓰라가 똑같이 3일 내내 함께 있었다”고 말했다.

그는 “한국에서는 장례가 끝나고 집으로 돌아갔을 때가 더 힘들다. 누군가의 부재가 존재보다 방을 더 가득 채운다. 그때를 위한 위로도 필요하다”고 덧붙였다.

타블로는 마지막으로 “상실을 두고 웃을 수 있을 때 그게 그 사람을 정말로 기리는 순간처럼 느껴진다”며 “언젠가 여러분에게도 이 이야기가 작은 클립이 됐으면 좋겠다”고 마무리했다.

