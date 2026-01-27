“1인당 종량제봉투 1개씩 줄여요”… 市, 시민과 생활폐기물 다이어트

이달부터 수도권 내 생활폐기물 직매립 금지 조치가 시행 중인 가운데 서울시가 시민 참여를 앞세운 쓰레기 배출 감량 정책을 실시한다. 제도·기반 시설 개선도 함께 추진해 2033년까지 서울에서 생활폐기물을 100% 공공 처리할 수 있도록 하겠다는 목표다.



시는 이달부터 시민 1명당 연간 종량제봉투 1개 분량의 쓰레기를 줄이는 ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트’를 시행한다고 26일 밝혔다.



권민 시 기후환경 본부장은 이날 서울시청에서 진행한 기자설명회에서 “최근 생활폐기물 처리와 관련해 다양한 논란이 일어나고 있는데 충분히 준비하지 못한 점을 사과드린다”며 “생활폐기물 감량과 재활용 노력을 배가해 관내에서 처리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

현재 서울시민 1인당 연간 배출하는 종량제봉투는 10ℓ 기준 약 48개다. 이를 고려하면 이번 프로젝트를 실시할 경우 2027년까지 인구 1000만명을 기준으로 하루 60t의 생활폐기물 감량 효과를 거둘 수 있다. 이는 자치구 1개에서 하루 동안 나오는 생활폐기물 발생량(약 120t)과 비슷하다.



시는 그간 재활용 선별시설 확충, 일회용품 감축, 다회용기 확산 등의 방식으로 생활폐기물 발생량을 지속적으로 감량해 왔다. 지난해에는 2020년 대비 하루당 206t 규모(추정)의 생활폐기물 발생을 감축했다. 다만 현 조치만으로는 한계가 존재하는 만큼 시민 참여를 토대로 한 프로젝트까지 가동해 감량을 일상화하고 공공처리 100% 기반을 단계적으로 마련한다는 방침이다.



첫 번째 프로젝트인 ‘분리배출 실천서약 챌린지’는 다음 달 오세훈 서울시장을 시작으로 25개 구청장, 주민까지 10만명의 서약 참여가 목표다. 이와 함께 시민 354명을 공개 모집해 생활 속 폐기물 배출량을 스스로 진단·점검하는 실천 운동 ‘생활폐기물 다이어트 100일의 도전’도 진행한다. 354명은 서울시민 1인당 일 배출량(354g)을 뜻한다.



이 밖에 서울 시내 25개 아파트 단지를 공개 모집해 재활용 가능자원 배출량을 측정하고 종량제 배출 감량을 유도하는 ‘우리 아파트 폐기물 다이어트 365일’, 주택가·전통시장·외국인 밀집지역 등 현장을 찾아가 맞춤형 분리배출을 교육하는 ‘찾아가는 자원순환 시민공감 프로젝트’ 등을 운영한다.



시는 이번 프로젝트 성공 시 2년간 약 4만4000t의 생활폐기물을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 권 본부장은 “생활폐기물 감량은 공공처리 역량 확대와 맞물려 추진돼야 할 핵심 과제”라며 “강도 높은 생활폐기물 다이어트 참여를 유도해 다가오는 직매립 금지 시행에 대응하고 2050년 탄소중립도시의 토대를 닦겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지