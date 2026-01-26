청송사과축제, 2026~2027 문화관광축제로 선정

전국에서 매년 개최되는 수많은 축제 가운데 ‘청송사과축제’가 문화체육관광부에서 지정하는 2026~2027 “문화관광축제”가 전국 27개 축제 중 하나로 선정됐다.

26일 청송군에 따르면 청송사과축제는 ‘2020~2023 문화관광축제’에 이어 이번에 ‘2026~2027 문화관광축제’로 재지정됐다.

청송사과축제 꿀잼 사과난타 모습. 청송군 제공

청송사과축제는 청송사과의 우수성을 알리기 위해 2004년부터 열려왔다.

제19회 청송사과축제까지 개최해오면서 전시·판매 위주의 농산물 축제의 한계를 극복하며 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 참여형 축제로 자리매김했다는 평가가 나온다.

이번 문화체육관광부 “문화관광축제”로 지정되면서 우리나라를 대표하는 대표 축제의 지위를 이어가고 있는 축제다.

청송사과축제 황금사과를 찾아라.

청송군 축제 관계자는 “청송사과축제의 문화관광축제 선정은 온 군민들이 축제에 대한 관심과 자부심을 갖고 축제에 참여해 만들어낸 결과라 생각한다”며, “앞으로도 청송사과의 우수성을 알리는 동시에 군민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 참여형 축제로 대한민국을 넘어 세계적인 축제가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

