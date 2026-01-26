청년재단, 청년 독서문화 확산 위한 ‘청년 독후감 공모전’ 연 4회 개최

‘청년재단 청년 독후감 공모전’ 포스터

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)이 청년세대 독서문화 확산과 사회문제에 대한 인식 제고를 위해 ‘청년재단 청년 독후감 공모전(부제: 지금, 청년에게 필요한 네 가지 질문)’을 연 4회 개최한다고 밝혔다.

국가데이터처가 발표한 ‘2025년 사회조사’ 결과에 따르면 우리나라 독서인구는 48.7%에 불과한 것으로 나타났다. 특히 청년층의 1인당 평균 독서 권수는 10권 미만으로, 14년 새 절반 수준으로 감소한 것으로 조사됐다.

재단은 이러한 독서율 감소 추세 속에서 청년들의 독서문화를 확산하고, 청년들이 책을 통해 사회와 삶의 문제를 고민하며 자신의 생각을 표현할 수 있는 계기를 마련하고자 이번 공모전을 기획했다.

‘청년재단 청년 독후감 공모전’ 첫 번째 도서 ‘행복의 기원’(서은국 저)(사진 출처: 21세기북스)

연 4회 진행되는 ‘청년 독후감 공모전’의 첫 번째 공모 도서로는 서은국 작가의 ‘행복의 기원’이 채택됐다. 해당 도서는 동시대 청년의 삶을 관통하는 질문을 중심으로, 오창석 청년재단 이사장이 직접 선정했다.

공모 접수는 1월 26일부터 2월 20일까지 총 4주 동안 진행되며, 연령대별로 청소년부(2008년~2010년생)와 청년부(1998년~2007년생)로 나누어 운영된다.

참가자는 선정 도서를 읽고 2,600자~3,600자 분량의 독후감을 작성해 구글폼을 통해 제출하면 된다.

수상자 발표 및 시상식은 3월 7일 예정으로, 청소년부와 청년부 각각 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 5명을 선발한다. 대상 200만 원, 최우수상 100만 원, 우수상 20만 원의 상금을 수여하며, 총 상금 규모는 1천만 원이다.

시상식 당일에는 선정 도서 ‘행복의 기원’의 저자인 서은국 작가의 특별 강연도 함께 진행될 계획이다.

공모전에 관한 자세한 내용과 접수 방법은 청년재단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

오창석 청년재단 이사장은 “청년들이 독서를 통해 개인의 삶을 넘어 우리 사회의 다양한 문제에 관심을 갖고, 스스로 해법을 탐색해 나가는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 청년의 성장과 사유를 지원하는 다양한 사업을 이어가겠다”고 말했다.

