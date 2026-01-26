애경산업, 2025년 영업익 54.8% 감소…“中 실적부진·국내 소비둔화 영향”

애경산업은 지난해 연결 기준 영업이익이 211억원으로 전년 대비 54.8% 감소했다고 26일 밝혔다. 지난해 연간 매출액은 6545억원으로 전년 대비 매출액은 3.6% 줄었다.

애경산업 측은 “중국 실적 부진과 국내 소비 경기 둔화의 영향으로 실적이 감소한 가운데 글로벌 시장 다변화와 제품 포트폴리오 확대 등 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속했다”고 밝혔다.

애경산업의 연결 기준 지난해 4분기 매출액은 1629억원으로 전년 동기 대비 4.8% 감소했다. 영업손실은 34억원으로 적자전환했다.

화장품사업의 지난해 4분기 누적 매출액은 2150억원, 영업이익은 75억원으로 전년 동기 대비 각각 17.8%, 74.1% 감소했다.

중국에서는 사업 구조 재편의 영향으로 실적이 감소했으나, 중국 외 글로벌 시장을 중심으로 국가별 소비자 특성과 시장 환경을 반영한 브랜드 전략을 전개하며 성장 기회를 모색하고 있다고 회사 측은 설명했다.

일본 시장에서는 ‘에이지투웨니스(AGE20’S)’와 ‘루나(LUNA)’에서 현지 소비자 취향을 반영한 신제품 출시와 함께 코스트코 등 유통채널 입점을 확대했다.

미국 시장에서는 AGE20’S 에센스 팩트, 루나 롱래스팅 팁 컨실러 등 주력 제품의 컬러 쉐이드를 기존 6가지에서 20가지로 확대하고, 신규 스킨케어 브랜드 ‘시그닉’(signiq)을 미국 아마존에 이어 틱톡샵에 론칭하는 등 현지 맞춤형 제품 운영 전략 강화에 노력했다. 특히 AGE20’S와 루나는 영국 내 대표 K뷰티 셀렉트숍인 ‘퓨어서울’(Pureseoul)의 온∙오프라인에 입점하며 글로벌 다변화의 성장 발판을 마련했다고 회사측은 설명했다.

생활용품사업의 4분기 누적 매출액은 4285억원으로 전년 동기 대비 3.9% 증가했으나, 영업이익은 136억원으로 23.3% 감소했다.

애경산업 측은 “생활용품사업은 글로벌 시장 공략과 디지털 채널 및 성장 채널 확대 중심으로 사업을 전개했다”며 “북미·유럽 지역에서는 ‘샤워메이트’ 중국·중앙아시아·남미 지역에서는 ‘케라시스’, 일본에서는 ‘럽센트’를 중심으로 현지화 전략을 추진하며 국가별 유통망 확대와 브랜드 포트폴리오 강화를 병행했다”고 밝혔다.

다만, 국내 소비 경기 둔화 지속과 영업 및 마케팅 강화로 영업이익은 전년 대비 감소했다.

한편, 애경산업은 국내외 소비 환경 변화와 시장 트렌드를 반영해 △브랜드 포트폴리오 다각화 △Globalization △성장 채널 플랫폼 대응 강화 △프리미엄 기반 수익성 강화 등의 전략을 수립하고, 시장별 경쟁력을 높이는 동시에 중장기적 성장 기반을 다져나갈 계획이다.

