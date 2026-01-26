‘초대 주소련대사’ 공로명 前 외무부 장관 별세

공로명 전 외무부 장관이 지난 25일 별세했다. 향년 94세.

고인은 1932년 함경북도 명천에서 태어나 경기고와 서울대 법대를 졸업한 뒤 1958년 외무부(현 외교부)에 입부해 동북아과장, 아주국장, 정무차관보 등 요직을 두루 거쳤다. ‘주모스크바 영사처장’이란 직책을 맡은 고인은 영사 신분으로 소련에 부임한 뒤 한·소 수교 과정에 참여했으며, 1990년에는 초대 주소련대사를 맡았다. 재임 기간 중 한국 역사상 처음으로 대통령의 소련 국빈 방문을 성사시키는 데 기여하며 냉전 해체 국면에서 한국 외교의 외연을 넓혔다는 평가를 받는다. 북방외교의 제도적 토대를 닦은 핵심 인물로도 꼽힌다.

고인은 외교안보연구원장과 주일본대사 등을 거쳐 1994년부터 1996년까지 김영삼정부에서 외무부 장관을 지냈다. 퇴임 후에는 한일포럼 회장, 동아시아재단 이사장 등을 역임했다. 서울 서초구 국립외교원에는 고인의 업적을 기리기 위한 ‘공로명 세미나실’도 마련돼 있다. 전직 외교장관 이름을 딴 첫 사례다.

조현 외교부 장관은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올린 글에서 “대한민국 외교사에 큰 족적을 남기신 공로명 전 장관님의 별세에 깊은 애도를 표한다”고 추모했다.

빈소는 연세대 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐으며, 조문은 27일부터 가능하다.

