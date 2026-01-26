‘낙마’ 이혜훈 의혹 7건 본격 수사

이재명 대통령의 지명 철회로 기획예산처 장관 후보자 자격을 상실한 이혜훈(사진) 전 의원이 국회 인사청문회 과정에서 불거진 아파트 부정청약·자녀 특혜 입학 등 갖가지 의혹과 관련해 경찰 수사를 받게 됐다.



박정보 서울경찰청장은 26일 정례 기자가담회에서 이 전 의원 의혹과 관련해 “(고발이) 이제 막 접수됐다. 현재까지 총 7건”이라며 “절차대로, 원칙대로 수사를 진행할 예정”이라고 말했다.



현재 서울 방배경찰서가 이 전 의원 의혹 관련 고발장을 제출한 시민단체 관계자에 대한 고발인 조사를 이어가는 중이다. 이 전 의원의 아파트 부정청약, 부동산 투기 의혹 등에 관한 고발장을 제출한 바 있는 시민단체 활빈단은 이날 방재서에 출석에 고발인 조사를 받았다.



이 전 의원 ‘낙마’의 결정적 계기가 된 아파트 부정청약 의혹의 경우 이미 결혼한 장남을 미혼 부양 자녀인 것처럼 허위 기재해 서울 서초구 아파트 래미안 원펜타스 청약에 당첨됐다는 게 골자다. 이 전 의원은 이와 관련해 “(당시 장남 부부의) 혼인관계를 유지하기 어렵다고 생각했다”는 등 해명을 내놨지만 의혹을 불식시키지 못했다. 여러 시민단체가 특가법상 사기 및 주택법 위반 등 혐의로 고발한 상태다.



이 전 의원 장남의 연세대 입시 의혹 또한 고발이 잇따르고 있다.



이 전 의원 장남이 2010학년도 입학 당시 사회기여자 전형 중 국위선양자 자녀 항목으로 합격했는데, 여기에 이 전 의원의 시아버지인 김태호 전 내무부 장관 훈장이 활용된 게 부적절하단 게 골자다. 당시 연세대 교무처 부처장으로 재직 중이던 이 전 의원 배우자가 영향을 미친 것 아니냐는 의혹마저 제기됐다.



이밖에도 이 전 의원 두 아들의 병역 특혜, 배우자 아파트 지분 증여세 미납부 의혹 등이 고발돼 있어 경찰 수사가 예상된다.

