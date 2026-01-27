K패션 ‘무신사 스토어 명동’ 30일 오픈

무신사가 서울 중구 명동 상권에 패션 편집숍 ‘무신사 스토어 명동’을 열고 오프라인 접점 확대에 나선다.



26일 무신사에 따르면 30일 문을 여는 무신사 스토어 명동은 지하 1층부터 지상 3층까지 총 992㎡(약 300평) 규모로 조성됐다. 국내외 고객들에게 잘 알려진 브랜드 110개가 입점한다. 특히 외국인 고객이 많이 찾는 상권의 특성을 반영해 입점 브랜드 80% 이상을 국내 브랜드로 구성해 K패션 트렌드를 경험할 수 있게 했다.



또한 ‘미드나잇 무브’, ‘애즈유아’, ‘오버듀플레어’, ‘투에투아’ 등 명동점을 통해 오프라인에 처음 선보이는 브랜드와 함께 ‘나이스고스트클럽’, ‘미세키서울’, ‘배드블러드’, ‘허그유어스킨’ 등 무신사 스토어의 인기 브랜드도 소개된다. 내부는 무신사 킥스(신발), 영(Young), 걸즈(Girls) 등 주제별 구역을 분류했다.



무신사는 매장 오픈을 기념해 다음 달 12일까지 젊은 여성 고객층으로부터 주목받는 ‘배드블러드’ 브랜드 팝업을 선보인다. ‘새로운 시작’을 주제로 한 팝업에서는 신상품 발매와 함께 전 상품 10% 오프라인 추가 할인 및 사은품 혜택을 제공한다.



아울러 명동 상권 내 식당, 카페, 바 등 지역 매장과 제휴해 명동을 찾은 국내외 관광객에게 쇼핑과 미식 경험을 결합한 판촉행사를 선보인다.

