김포도시공사, 노사·노노 맞손 ‘한마음 동행약속’ 선포

경기 김포도시공사의 노동자와 노동자 그리고 사용자가 맞손을 잡았다. 공사는 최근 이형록 사장과 3개 노동조합 위원장 등이 참석한 가운데 ‘노사·노노 한마음 동행약속 선포식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

그간 통합공사 출범 이전 시설관리공단과 도시공사에 각각 2곳, 1개의 노조가 각각 목소리를 내며 활동하면서 모든 직원의 공통된 의견을 모아 전달하는데 어려움이 있었다. 이에 노사와 3개 노조가 ‘원팀(One team)’으로 상호 협력하고자 공동선언문을 채택했다.

이날 노사·노노가 하나의 공동체로 공사 미래를 함께 만들어 가겠다는 의지를 대내외에 알렸다. 선언문에는 △신뢰·소통 경영문화 정착 △안전하고 행복한 일터 조성 △상호 존중 및 인정의 원칙 준수 △조합원 권익 증진 등의 실천 방향이 담겼다.

향후 공사는 소통 체계를 한층 강화하고, 단순 화합을 넘어 노사·노노가 함께 참여하는 협의 틀을 제도적으로 정착시킬 방침이다. 이형록 사장은 “신뢰와 대화를 바탕으로 시민에게 더욱 신뢰받는 공기업이 되도록 모든 구성원이 힘을 모으길 바란다”고 말했다.

