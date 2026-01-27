AI 강화 갤럭시 북6 울트라·프로 국내 출시

삼성전자가 성능과 디자인 인공지능(AI) 사용성을 강화한 AI PC ‘갤럭시 북6 울트라’와 ‘갤럭시 북6 프로’를 27일 국내에 출시한다.
26일 삼성전자에 따르면 갤럭시 북6 울트라는 40.6㎝(16형) 단일 사이즈 그레이 색상으로 출시된다. 갤럭시 북6 프로 크기는 40.6㎝(16형)와 35.6㎝(14형) 두 가지로, 색상은 그레이와 실버로 나온다.
갤럭시 북6 시리즈는 인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3을 탑재해 전력 효율과 처리 성능을 개선했다. 초당 최대 50조회 연산이 가능한 신경망처리장치(NPU)가 이미지 편집, 텍스트 변환, 검색 등 AI 기반 작업을 지원한다.
디스플레이는 전작의 2배 수준인 최대 1000 니트 HDR 밝기를 지원한다. 배터리 성능도 강화됐다. 두 모델은 전작인 갤럭시 북5 프로(14형)보다 최대 9시간 늘어난 최대 30시간의 동영상 재생 시간을 지원한다. 두께는 갤럭시 북6 울트라가 15.4㎜, 갤럭시 북6 프로(16형)가 11.9㎜로 전작보다 각각 1.1㎜, 0.6㎜ 얇아졌다.
사용자는 자연어로 PC에 저장된 문서나 이미지를 검색하거나 설정을 변경할 수 있다. AI 셀렉트 기능을 활용해 온라인 검색이나 쇼핑, 영상 시청 중 터치스크린에서 텍스트나 이미지를 선택해 관련 정보도 확인할 수 있다. 가격은 사양에 따라 갤럭시 북6 울트라 462만∼493만원, 갤럭시 북6 프로 260만∼351만원이다.
