李대통령 “한국인 건드리면 패가망신, 동남아 언론과 공조해 적극 알려라” 지시

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 26일 '초국가범죄 특별대응 TF(태스크포스)'에 "한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과 공조해 적극 알리라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 오전 정부서울청사 창성동 별관의 초국가범죄대응TF 사무실을 예고 없이 방문해 직원들을 격려하며 이같이 말했다고 강유정 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

초국가범죄대응TF는 마약, 스캠, 온라인 도박, 디지털 성범죄 등 초국가범죄에 대응하기 위한 범정부 컨트롤 타워다.

이 대통령은 이 자리에서 해외를 거점으로 발생하는 스캠 범죄에 대해 적극적으로 대응할 것을 주문했다.

이 대통령은 "각종 스캠 범죄가 국민들의 삶을 파괴하고 갈수록 지능화되고 있다"며 "앞으로도 더욱 엄정 대처하라"고 지시했다.

특히 캄보디아 현지 검거와 최대 규모의 국내 송환 과정에 대해 설명을 들은 뒤 부처 간 벽을 허문 유기적 공조 체제의 중요성을 당부했다.

이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과 영상회의를 갖기도 했다.

이 대통령은 "가족들과 떨어져서 열악한 환경 속에서도 고생이 많다"며 "여러분들의 노고에 대해 국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 격려했다.

이어 "단속 실적을 널리 홍보하고 현지 언론에도 많이 알리는 게 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

이 대통령은 현지 전담반에게 필요한 지원을 약속하며 예산과 인력을 적극 지원할 것을 지시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지