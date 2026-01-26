부산 자율주행버스 ‘심야 여객운송 서비스’ 돌입

지난해 11월 초부터 지난 23일까지 약 2개월에 걸쳐 시험운행을 마친 부산 동래구 내성교차로~해운대구 중동 간선급행버스(BRT) 구간 자율주행버스가 심야 여객운송 서비스에 들어간다.

부산시는 26일부터 내성교차로와 해운대구청어귀삼거리를 잇는 BRT 구간에서 자율주행버스 심야 여객운송 서비스를 시작한다고 밝혔다.

내성∼중동 BRT 자율주행버스 시범운행지구 노선도.

시는 앞서 지난해 9월부터 주간시간대 오시리아 자율주행버스 여객운송 서비스를 통해 시민들의 긍정적인 반응과 신뢰성을 확인하고, 이번에 야간까지 서비스를 확대하고 운행구간도 내성~중동 BRT 구간으로 넓혔다고 설명했다.

내성~중동 BRT 자율주행버스는 6월 30일까지 평일 오후 11시30분~다음날 오전 3시30분 사이 시범운행에 들어간다. 다만, 매월 첫 번째 금요일은 운행하지 않는다. 운행구간은 동래역·내성교차로에서 해운대구청어귀삼거리까지 약 10.4km로, 편도 약 1시간이 소요된다. 자율주행버스 1대가 하루 편도 4회(왕복 2회) 운영하고, 배차간격은 60분(왕복 기준 120분)이다.

시범운행 기간 요금은 무료이며, 향후 정식 운행을 검토한 뒤 시내버스 요금과 동일하게 요금을 부과할 예정이다. 자율주행버스는 안전 확보를 위해 입석을 제한하고 승객은 최대 15명까지만 탑승할 수 있으며, 안전벨트 착용은 필수다.

시는 운행차량에 안전요원을 배치해 돌발 상황에 대비하고, 심야 여객운송에 따른 위험 요소를 고려한 안전관리체계를 마련했다. 운행 전과 운행 중, 운행 후 전 과정에 대한 점검과 관리 절차를 강화하고, 운영 과정에서 수집되는 주행 데이터를 지속적으로 분석해 서비스 품질을 고도화해 향후 운행 시간 및 노선을 단계적으로 확대할 예정이다.

시는 또 시험 운행 기간 자율주행 기술의 안전성 검증과 인공지능 학습, 운행 데이터 축적을 중점적으로 추진하며, 실제 도로 환경에서 주행 안정성과 차량·도로 기반시설 간 연동성을 종합적으로 점검했다.

부산자율운행버스 BigAi Bus. 부산시 제공

특히 차량-사물 통신(V2X·자율주행차가 도로 기반시설과 신호기, 다른 차량 및 보행자 등과 실시간으로 정보를 주고받는 통신 기술)과 정밀지도 기반 주행 및 버스전용차로 주행 안정성 등 자율주행 핵심 기술에 대한 검증을 마치고, 돌발 상황 대응 능력과 시스템 신뢰성도 확인했다. 또 BRT 전용차로라는 실제 대중교통 환경에서의 안정적 운행 가능성을 검증해 향후 부산 전역으로 자율주행 대중교통 서비스를 확대하기 위한 기초 자료를 확보했다.

박형준 시장은 “시민들이 심야에도 안심하고 귀가할 수 있도록 지원하고, 철저한 관리 체계를 바탕으로 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.

