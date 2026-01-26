엔하이픈, 미니 7집 美 '빌보드 200' 2위…1위 에이셉 라키와 불과 1천장 차이

대세 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 미니 7집 '더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)'가 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 2위로 데뷔했다.

26일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 31일 자 차트 예고 기사에 따르면, 엔하이픈 '더 신 : 배니시'는 12만2000장 상당의 판매량으로 이 같은 순위를 기록했다. 해당 차트 자체 최고 순위 타이 기록이다.

'빌보드 200' 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다. '디자이어 : 언리시' 전통적인 음반 판매량은 11만3000장(톱 앨범 세일즈 1위), SEA 단위는 9000장을 기록했다. 특히 앨범 수록곡들의 공식 스트리밍 횟수가 951만 회로 자체 최고의 스트리밍 주간을 기록했다.

무엇보다 이번 주 1위를 차지한 음반으로 미국 거물 래퍼 에이셉 라키(A$AP Rocky)가 약 8년 만에 발매한 정규 4집 '돈트 비 덤(Don't Be Dumb)' 판매량과 간발의 차로 2위를 차지했다. 이 음반의 이번 주 판매량은 12만3000장으로 같은 주 엔하이픈 '더 신 : 배니시' 판매량과는 고작 1000장 차이밖에 나지 않는다.

엔하이픈은 '더 신 : 배니시' 2위로 '빌보드 200' 톱10엔 여섯 번 연속 진입했다. 앞서 미니 6집 '디자이어 : 언리시(DESIRE : UNLEASH)'가 3위, 미니 5집 '오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)와 미니 4집 '다크 블러드(DARK BLOOD)'가 각각 '빌보드 200' 4위를 찍고 미니 3집 '매니페스토 : 데이원(MANIFESTO : DAY 1)'이 6위를 차지했다.

전작인 정규 2집 '로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'(이 음반의 리패키지 '로맨스 : 언톨드 -데이드림-(ROMANCE : UNTOLD -daydream-)' 7위 포함)가 2위에 올랐다.

'매니페스토 : 데이원'으로 첫 톱10을 기록한 이후 발매한 다섯 개 앨범 모두 톱 5로 '빌보드 200'에 데뷔했다.

엔하이픈은 '빌보드 200'엔 총 아홉 개의 앨범을 올렸다. 미니 2집 '보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)'(18위), 정규 1집 '디멘션 : 딜레마(DIMENSION : DILEMMA)'(11위), 정규 1집 리패키지 '디멘션 : 앤서(DIMENSION : ANSWER)'(13위) 포함해서다.

푸에르토리코 출신 라틴 팝 스타 배드 버니(Bad Bunny)의 '데비 티라르 마스 포토스(DeB? TiRAR M?S FOToS)'는 아마존 독점 레드 컬러 바이닐 버전 출시 이후 3위로 역주행했다. 이 앨범의 판매량은 12만1000장이다. 이번 주 1~3위의 앨범 판매량의 차이는 1000장 씩에 불과하다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST는 지난 주 5위보다 네 계단 하락한 9위다.

<뉴시스>

