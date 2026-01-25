로프 없이 500m 건물 올라…맨손으로 타이베이101 정복한 등반가

알렉스 호놀드가 25일(현지시간) 대만 타이베이 101건물 등반에 성공한 뒤 꼭대기에서 관중들을 향해 손을 흔들고 있다. 타이베이=로이터연합뉴스

미국의 암벽 등반가 알렉스 호놀드가 25일(현지시간) 로프 등 보호 장비 없이 맨몸으로 세계 최고층 빌딩 중 하나인 대만 타이베이 101 꼭대기에 오르는데 성공했다.

AP통신 등에 따르면 호놀드는 이날 오전 높이 508m의 타이베이 101에 오르기 시작해 92분만에 정상까지 올랐다.

이번 도전이 성공하면서 호놀드는 맨손으로 가장 높은 빌딩에 오른 사람으로 기록됐다.

호놀드는 20대부터 등반가로 명성을 쌓기 시작해 안전 장비 없이 암벽을 오르는 ‘프리 솔로’ 분야에서 유명한 인물이다. 2017년 최초로 미국 요세미티 국립공원 내 수직 암벽인 ‘엘 캐피탄’ 프리 솔로에 성공해 전 세계적인 관심을 받았다.

호놀드는 반팔과 긴바지 차림에 미끄럼 방지를 위해 쓰는 초크가 담긴 작은 주머니만을 허리에 찬 채 타이베이 101에 올랐다. 그는 매끄러운 유리로 이뤄진 건물에서 튀어나온 턱과 금속 조형물, 기둥 등 손에 잡히는 모든 것을 붙잡고 조금씩 위로 올라갔다.

현장에서는 수천 명의 관중이 호놀드의 도전을 지켜봤고, 이 과정은 넷플릭스로 생중계됐다. 호놀드는 건물 안에서 자신을 응원하는 사람들을 향해 손을 흔들드는 여유도 보였다. 반구 모양의 타이베이 101 꼭대기에 올라간 그는 담담한 표정으로 주변을 둘러본 뒤 웃으며 손을 번쩍 들고 셀카를 찍었다.

도전에 성공한 후 그는 “개인적으로 가장 어려웠던 점은 침착함을 유지하는 것”이라며 “주변에 있는 모든 사람 때문에 긴장감이 커졌다”고 소감을 밝혔다.

그는 사람들에게 “시간은 한정돼 있다”며 “시간을 최고의 방법으로 써야 한다”고 조언하기도 했다.

알렉스 호놀드가 25일(현지시간) 대만 타이베이 101 건물을 맨몸으로 오르는 모습. 타이베이=로이터연합뉴스

앞서 넷플릭스가 호놀드의 맨손 타이베이101 등반 모습을 전 세계에 생중계하겠다고 밝히며 사고 위험에 대한 우려가 나왔다. 당시 넷플릭스는 비상 대피 동선과 전문 촬영·안전 인력을 배치한다고 밝혔다. 또한 건물 내부로 대피할 수 있는 비상 통로를 곳곳에 마련하고 기상 조건이 불리할 경우에는 등반을 즉각 중단하겠다고 했다.

호놀드는 등반 전 CNN과의 인터뷰에서 “등반 도중 떨어져 죽을 수도 있다는 생각을 하나”라는 질문에 “내가 하는 일에 집중할 뿐, 다른 경우의 수는 생각하지 않는다”고 답했다.

