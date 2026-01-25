내일도 출근길 한파…-10도 안팎 강추위 이어진다 [내일날씨]

지난주에 이어 이번주도 중부지방을 중심으로 강추위가 이어질 것으로 전망된다.
25일 기상청은 “당분간 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지며 빙판길과 도로 살얼음에 주의해야 한다”고 밝혔다.
월요일(26일) 최저기온은 -15~-2도, 최고기온은 -3~8도 수준으로 평년보다 강한 추위가 이어질 예정이다. 주요 도시의 최저~최고 기온은 서울 -9~0도, 인천 -8~-1도, 춘천 -14~-1도, 강릉 -4~5도, 청주 -8~1도, 대전 -8~2도, 전주 -8도~2도, 광주 -5~3도, 제주 1~7도, 대구 -8~5도, 부산 -2~7도, 울산 -6~8도다.
화요일(27일)은 최저기온 -13~1도, 최고기온은 -4~8도로 평년보다 낮거나 평년과 비슷할 전망이다. 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 강원 동해안을 제외한 중부 지방, 경북 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎까지, 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 -15도 안팎까지 떨어질 것으로 보인다.
이어 수요일(28일)은 최저기온 -17~-3도, 낮 최고기온 -4~6도, 목요일(29일)은 최저기온 -16~-3도, 낮 최고기온 -3~7도로 예상된다.
26일 늦은 오후부터 27일까지는 지역에 따라 눈이 오는 곳이 있겠다. 양일간 예상 적설량은 서해5도 1㎝ 안팎, 충남 서해안 1㎝ 미만 등이다.
