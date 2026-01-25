2025년 인천공항 7407만명 이용 ‘역대최대’

인천국제공항의 지난해 이용객과 항공 운항 실적이 역대 최대를 기록했다.



25일 인천공항공사에 따르면 지난해 실적은 여객(국제선+국내선) 7407만1475명, 운항 42만5760회로 각각 집계됐다고 25일 밝혔다. 인천공항이 문을 연 2001년 이후 모두 경신된 기록이다.

25일 오후 인천국제공항 제1여객터미널에서 여행객들이 출국 수속을 기다리고 있다. 뉴시스

여객의 경우 국제선이 7355만4772명, 국내선을 51만6703명이 이용했다. 2024년(7115만6947명)과 비교해 291만4528명이 증가했고, 2001년 개항 뒤 기존 최다였던 2019년(7116만9722명)에 비해서도 4.1% 늘어난 수치다.



국제선 노선의 지역별 여객은 동남아가 전체 26.7%(1978만6272명)를 차지해 가장 많았다. 이어 일본 1857만8176명(25.1%), 중국 1235만6734명(16.7%), 동북아 702만6111명(9.5%), 미주 685만1615명(9.3%) 등의 순이었다. 다만 동남아 노선은 일부 국가의 치안 불안 우려가 확산되며 전년도 2103만6705명 대비 5.9% 감소했다.



여객 수요 증가에 따라 항공기 운항 횟수도 종전 최대치였던 2024년(41만3200회)에 비해 3.0% 증가했다. 환승객은 804만6572명으로 2024년(823만4722명)보다 2.3% 줄었다. 이외 항공화물 실적은 295만4684t으로 2024년(294만6902t) 대비 0.3% 소폭 많아졌다.



공사는 지난해 설과 추석 연휴가 길어지면서 여행 수요가 급증했고, 중국의 한시적 비자 면제 정책 시행이 맞물리며 역대 최다 여객 실적을 달성한 것으로 분석했다. 또 한국 문화관광 콘텐츠 선호로 인한 대만·홍콩 등 동북아 노선 여객 확대 등이 영향을 끼쳤다고 봤다.

