다시 시험대 오른 ‘李대통령 협치’ [이혜훈 후보자 낙마]

이혜훈 전 의원에 대한 기획예산처 장관 후보자 지명 철회가 이뤄지면서 이재명 대통령의 ‘협치’ 의지도 시험대에 오르게 됐다. 향후 보수 진영 인사 기용이 한층 어려워질 수 있다는 전망이 나오지만 청와대는 이 대통령의 협치 행보가 앞으로도 지속할 것이라는 점을 강조했다.



홍익표 청와대 정무수석은 25일 이 전 의원의 장관 후보자 지명 철회를 알리는 브리핑에서 “통합은 진영 논리를 넘는 변화와 함께 대통합의 결실로 맺어질 수 있다”며 “통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것”이라고 밝혔다. 이 전 의원 지명이 대통합의 의미를 살리지 못했다고 판단한 것이냐는 질문에 홍 수석은 “그렇지는 않다”며 “야당의, 다른 정당의, 그리고 보수 진영에 계신 분을 모셔온 것인데 국민적 눈높이와 도덕적 기준에 부합하지 못함으로 인해 장관 취임까지는 이뤄지지 못한 것”이라고 답했다. 그러면서 “그렇지만 특정 진영에, 한쪽에 계신 분들이 아니라 우리 사회 각계각층의 전문성 가진 분들을 폭넓게 쓰겠다는 대통령의 통합에 대한 의지는 계속 유지된다고 이해해달라”고 부연했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 이 전 의원을 후보자로 지명하던 당시 ‘통합’의 인사원칙을 전면에 강조했다. 이규연 홍보소통수석은 당시 브리핑에서 이 전 의원 지명 이유에 관해 “대통령의 인사 철학이 기본적으로 통합과 실용 인사라는 두 축이 있다. 이런 인사원칙을 지킨 것으로 볼 수 있다”며 이 대통령이 국민통합 강화의 차원에서 이 전 의원을 지명했다는 취지로 설명했다.



이 대통령은 대선후보 시절부터 보수 진영 출신 인사들을 기용하며 통합 인사원칙을 여러 차례 강조한 바 있다. 취임 후에도 윤석열정부에서 임명된 송미령 농림축산식품부 장관과 오유경 식품의약품안전처장 등을 유임시키며 능력만 있으면 진영에 무관하게 기회를 주겠다는 원칙을 세웠다. 이후로도 권오을 국가보훈부 장관과 이석연 국민통합위원장, 김성식 국민경제자문회의 부의장, 허은아 청와대 국민통합비서관 등 보수 진영 인사들을 적극 기용하며 국민통합의 가치를 강조해왔다. 이 전 의원 지명 역시 이 같은 통합 인사원칙의 맥락으로 이해됐지만, 지명 이후 각종 논란이 불거지며 국민 정서의 벽을 넘어서지 못하자 결국 지명 철회로 이어진 것으로 보인다.



당초 청와대는 주말까지 여론과 국회 상황을 지켜본 뒤 26일 인사청문결과보고서 채택 여부를 보고 판단하겠다는 입장이었다. 그러나 예상보다 빠른 이날 오전 이 대통령이 결단을 내린 것으로 알려졌다. 인사청문결과보고서 채택 여부가 불확실한 상황에서 재송부 요청 등을 두고 논란이 계속될 경우 다음 한 주도 기획예산처 장관 후보자 이슈로 온통 점철될 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다.



정치권 안팎에서는 이 대통령이 이 전 의원 지명 철회 이후로도 보수 진영 인사 기용을 계속할지에 이목이 쏠린다. 조경태 의원, 홍준표 전 대구시장, 유승민 전 의원 등 정권 출범 후 입각설이 지속 제기돼온 보수 진영 인사는 여럿이다. 통합 인선을 계속하겠다는 의지를 밝힌 이 대통령과 청와대가 다음 통합 인선으로 누구에게 손을 내밀지 관심이 집중된다.

