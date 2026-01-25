학생·교직원 개인정보 탈탈… 상아탑, 악성 해킹에 무방비

대학교 등 교육기관을 겨냥한 사이버 공격이 1년 사이 36% 급증한 것으로 나타났다.

국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 25일 한국교육학술정보원으로부터 받은 자료에 따르면 지난해 교육기관 사이버 침해에 대한 탐지·대응은 8만6738건으로 집계됐다. 이는 2024년 6만3614건보다 36%(2만3124건) 늘어난 수치다. 2021년(4만2564건)과 비교하면 4년 만에 2배 이상 급증했다.

유형별로 보면 ‘침입 시도’가 6만6404건으로 가장 많았다. 이어 악성코드 감염 1만5670건, 경유지 악용 3592건, 해킹 메일 1036건, 웹 해킹 30건, 서비스 거부 공격 6건 순으로 많이 집계됐다.

특히 악성코드 감염 공격은 빠르게 늘고 있다. 지난해 악성코드 감염 공격은 1만5670건으로 2024년 4152건과 비교해 큰 폭으로 증가했다. 2021년 7005건에서 2022년 5508건, 2023년 3799건으로 감소세를 보였지만 2024년부터 다시 증가세로 전환됐다.

악성코드 공격을 받은 교육기관은 교육청과 대학병원 등 다양했지만, 피해 사례 대부분은 대학교에 집중된 것으로 나타났다. 공격 발원지는 홍콩과 중국, 미국, 불가리아 등으로 확인됐으며, 웹 취약점 공격을 통해 계정정보가 탈취된 피해 사례도 있었다.

이처럼 사이버 공격이 증가하면서 학생 개인정보 유출을 우려하는 목소리도 커지고 있다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원은 지난 7일 “최근 해킹 조직이 해킹 포럼(온라인 커뮤니티)을 만들어 국내 의료·교육기관 및 온라인 쇼핑몰 등의 내부 데이터를 탈취해 판매하는 동향을 확인했다”고 밝혔다.

교육 당국이 사이버 위협의 대응 체계를 강화하고 선제적 보안 관리에 나서야 한다는 지적이 나온다. 강 의원은 “교육기관을 겨냥한 사이버 공격이 최근 급증하고 있다”며 “교육부는 인공지능(AI)에 기반을 둔 대응 체계를 조속히 구축하고 학생·교직원 정보 보호를 위한 실질적 보안 시스템의 예산 확보에 나서야 한다”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지