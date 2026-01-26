최윤범 고려아연 회장, 핵심광물 통합 시스템 구축 제안

최윤범 고려아연 회장이 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 글로벌 핵심광물 공급망 리스크 대응 방안으로 통합적 산업 시스템 구축을 제안했다.



25일 고려아연에 따르면 최 회장은 지난 19∼23일 열린 다보스포럼에서 ‘핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자’ 세션의 공식 연사로 나와 이같이 밝혔다. 최 회장은 인공지능(AI)과 반도체, 첨단 방위 기술, 청정에너지 인프라 등 차세대 산업에서 핵심광물에 대한 안정적인 공급망 확보가 중요한데, 특정 지역에 집중된 생산·정제 능력 탓에 구조적 취약성이 크다고 진단했다.

최윤범 고려아연 회장이 지난 21일 다보스포럼 ‘핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자’ 세션에서 발언하고 있다. 고려아연 제공

최 회장은 채굴·가공·정련·재활용·에너지·물류를 포괄하는 통합적 산업 시스템을 구축해 이런 한계를 극복해야 한다고 제안했다. 10년 이상 장기 수요 기반의 파트너십 설계 필요성도 제시했다. 핵심광물과 제련 인프라는 항공우주·방위 산업과 같은 고자본·장주기 산업으로 인식하고 관리해야 한다고도 했다.



최 회장은 포럼 기간 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 만나 핵심광물공급망 구축 관련 정책적 의견을 교환했다.



아울러 미국, 유럽, 아시아 등 정부 관계자와 기업 인사들과 AI, 이차전지 등 분야에서 협력 방안도 논의했다.

