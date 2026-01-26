미래모빌리티 산업도시 ‘경주’

경북 경주시가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’에서 ‘미래모빌리티 산업도시 부문’에 선정됐다.



‘대한민국 브랜드 명예의 전당’은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상부가 후원하는 상으로, 국내 산업 발전 및 소비자 만족에 기여한 우수 브랜드를 선정, 시상한다.



25일 경주시에 따르면 이번 선정은 경주시가 관광 중심 도시 이미지를 넘어, 미래모빌리티 산업을 핵심 성장동력으로 육성하며 산업 구조 전환을 추진해 온 성과를 대외적으로 인정받은 것으로 평가된다.



경주시는 경북 도내 자동차 부품기업이 가장 많이 집적된 산업 기반을 바탕으로, 외동읍 구어2산업단지에 ‘경주 e모빌리티 연구단지’를 조성해 미래차 산업 전환을 위한 핵심 연구·실증 거점을 구축했다.



연구단지에는 미래차 첨단소재 성형가공센터를 비롯해 탄소소재 부품 리사이클링센터, 공유배터리 안전연구센터 등 3개 연구개발(R&D) 센터가 들어서 미래차 소재·부품·배터리 안전 분야를 아우르는 산업 인프라를 갖추고 있다.



주낙영 경주시장은 “올해도 30억원 이상을 투입해 지역 자동차 부품기업의 기술개발 및 사업화를 지원하는 등 미래모빌리티 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

