서울을 ‘AI 테스트베드’로… 서울시, 공문서를 AI 친화적으로 표준화 [주말, 특별시]

서울시가 공문서를 인공지능(AI)이 쉽게 읽고 분석·확장하기 쉬운 ‘AI 리더블(AI Readable)’ 방식으로 작성하는 등 AI 친화적으로 표준화한다.

지난 23일 3일 차 서울시 ‘2026 신년 업무보고’에 따르면 디지털도시국은 AI 리더블 형태의 보고서를 처음 선보였다. AI 리더블 문서는 사람이 읽기에 편한 배치와 표, 이미지 등 시각적 구성이 아닌 AI가 문서 구조와 흐름을 파악하고 처리할 수 있도록 표준화한 것이다. 이번 보고는 경제·민생·청년·디지털 분야로 AI 기반 성장 동력 확보와 사회 안전망 구축에 필요한 전략이 논의됐다.

시는 표·문단·번호체계 등 문서작성 5대 원칙이 담긴 ‘AI 리더블 행정문서 가이드라인’을 마련해 잘 꾸민 문서에서 ‘정확히 읽히는 문서’로 전환하기위한 행정 혁신에 나선다. 시는 현장 적용성을 보완해 3월부터 정책보고서·주요 계획 등 문서에 적용하고, 향후 단계적으로 전 부서 확대 적용할 예정이다.

생성형 AI 기반 상담 챗봇인 ‘서울톡’도 업그레이드해 민원 응답률을 90% 이상으로 높인다. AI 활용도가 높은 공공 데이터도 개방한다.

디지털 격차 해소도 이어간다. 3월 동대문에 ‘디지털동행플라자’를 개소해 권역별 6개 거점을 마련하고 고속터미널 등에는 노인 등 디지털 취약계층을 돕는 '디지털동행파트너'를 배치한다. 연 10만명 규모의 시민 AI 교육도 진행한다.

경제실은 AI 인재 양성과 중소기업의 AI 전환을 지원하고 양재·수서·강남 일대 피지컬 AI 산업도 육성한다.

혁신기술 상용화와 규제 개선을 연계한 ‘테스트베드 서울 실증센터’도 조성한다. 배관·설비 등 AI가 대체할 수 없는 현장 기술 직종은 계속해 수요가 유지될 것으로 전망됨에 따라 서울시 기술교육원 현장 기술직 학과 비중을 높이고 규모도 확대한다.

오세훈 서울시장은 “올해는 도시 경쟁력 성과를 실제로 시민들이 체감할 수 있는 한 해로 만드는 것이 목표”라며 “창의적 마인드와 현장 중심 실행력으로 시민이 만족하고 느끼는 ‘매력 있고 행복한 서울’을 만드는 데 전력을 다해달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지