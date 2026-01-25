BGF리테일, 식품 사막 지역에 ‘시니어 이동형 편의점’ 운영

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 한국노인인력개발원, 한국부동산원과 함께 시니어 편의점 ‘CU이음가게’를 거점으로 식품 사막화 지역을 대상으로 이동형 편의점 사업에 나선다고 25일 밝혔다.

식품 사막화는 산간 벽촌이나 낙도 등에서 식품 소매점이 사라지며 주민들의 식품 접근성이 떨어지는 현상을 말한다.

CU를 운영하는 BGF리테일이 한국노인인력개발원, 한국부동산원과 함께 지난 22일 공주시 계룡면 일대에 시니어 이동형 편의점을 첫 파견했다. BGF리테일 제공

앞서 BGF리테일과 한국노인인력개발원은 지난해 4월 ‘노인 일자리 창출·고용 증진을 위한 업무협약’을 맺었다.

전국에 5개 점포가 운영 중인 시니어 편의점 CU이음가게는 시니어 근무자들이 점포 운영 전반에 참여해 안정적인 소득을 얻을 수 있도록 한 모델이다. BGF리테일은 ‘CU 공주신관로점’을 거점으로 공주시내 식품 사막화 지역에 최소 월 1회 이상 이동형 편의점을 파견하고, 지역 축제 등에도 이를 활용할 계획이다.

한국부동산원의 기부금은 사업 지원금으로 활용되며, BGF리테일은 지역 맞춤형 상품 구성과 운영 안정화를 위한 컨설팅 등 사업 전반을 지원하게 된다.

BGF리테일 박종성 커뮤니케이션실장은 “이번 사업을 시작으로 한국노인인력개발원과 함께 CU이음가게 기반 이동형 편의점 모델을 전국 단위로 확대하는 방안도 검토하고 있다”며 “앞으로도 CU는 오프라인 최다 점포 인프라와 이동형 편의점 운영 노하우를 바탕으로 초고령사회에 필요한 공익 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지