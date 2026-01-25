[속보] 경찰 “가덕도 테러 수사 45명 투입…부산청장 지휘·보고 배제”

가덕도 피습 사건 이후 퇴원하는 이재명 대통령. 연합뉴스

‘테러’로 지정된 2024년 이재명 대통령 피습 사건과 관련해 경찰이 수사 태스크포스(TF)를 부산에 설치하고 본격적인 수사에 나선다.

경찰청 국가수사본부는 26일부터 부산경찰청 산하에 이 대통령 피습 사건을 수사할 TF를 출범한다고 25일 밝혔다.

TF는 2개 수사대 45명으로 구성되며, 이후 수사 진행 상황에 따라 수사 인력을 증원할 예정이다. 단장은 정경호 광주경찰청 수사부장이 맡는다.

다만 수사의 공정성을 유지하기 위해 부산경찰청장의 지휘 및 보고는 배제되며, 수사 과정은 국가수사본부가 직접 관리할 예정이다.

정경호 수사 TF 단장은 “그간 제기된 의혹과 미진한 부분을 신속하고 공정하게 수사해 한 점의 의혹도 남지 않도록 하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 2024년 1월 더불어민주당 대표 시절 부산 가덕도 신공항 부지를 방문하던 중 60대 남성에게 흉기를 맞고 목 부위를 찔리는 피습을 당해 긴급 수술을 받았다.

사건 직후 더불어민주당을 중심으로 여권에서는 이 사건을 테러로 규정하고 전면 재수사를 요구해왔다.

정부는 20일 이 사건을 테러로 지정하기로 심의·의결했다고 발표했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지