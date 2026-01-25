전경원 대구시의원, 후원금 5000만원 조기 돌파…비결은 ‘조직력’과 ‘확장성’

6월 대구 수성구청장 선거에 출마하는 대구시의회 전경원 의원(수성구4)이 초반부터 강력한 존재감을 드러내고 있다.

최근 대구시 선관리위원회에 후원회 설립 등록을 끝내고 본격적인 활동을 선언한 전 의원은 한 달도 채 안되는 시점에서 후원회 모금액을 달성하면서 구청장 도전에 청신호가 켜졌기 때문이다.

전경원 대구시의원. 전 의원 제공

전 의원은 후원회 설립 이후 지지자들의 참여가 잇따르며 모금 한도액인 5000만원을 조기에 달성했다고 25일 밝혔다.

정치자금법에 따르면, 지방의원의 연간 후원금 모금 한도는 5000만원이다. 지역 정가는 이번 모금 성과를 두고 “후보에 대한 신뢰와 기대감이 빠르게 결집되고 있다는 신호”라는 해석이 나온다.

지역정가 한 관계자는 “선거 국면에서 후원금 모금 속도는 조직력과 확장성을 가늠하는 바로미터”라면서 “단기간에 5000만원을 넘긴 것은 수성구청장 도전에 대한 바닥 민심이 상당하다는 방증”이라고 말했다.

그는 그동안 시의회에서 지역 현안 해결과 생활 밀착형 의정 활동에 주력해 왔고 이번 수성구청장 선거를 통해 행정 책임자로서 더 큰 역할에 도전하겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 전 의원은 재선 시의원으로 교육위원회 위원장, 운영위원회 위원장 등을 거쳐 현재 대구시의회 국민의힘 원내대표직을 수행하고 있다.

전경원 의원은 “수성구의 변화를 바라는 주민들의 마음이 후원으로 이어진 것이라 생각한다”며 “보내주신 기대와 성원을 무겁게 받아들이고, 수성구의 미래를 책임질 수 있는 정책과 비전으로 반드시 보답하겠다”고 힘줘 말했다.

