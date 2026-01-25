조현 장관, NATO 사무차장·벨기에 부총리 면담

조현 외교부 장관은 지난 23일(현지시간) 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무차장을 면담하고 한-나토 협력 확대 방안에 대해 의견을 교환했다.

조현 외교부 장관이 23일(현지시간) 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담하고 있다. 외교부 제공

외교부는 24일 조 장관과 셰케린스카 사무차장이 한국과 나토가 그간 평화를 위한 협력을 발전시켜 왔다고 평가하고, 향후 방산 등 분야에서 협력을 지속하기로 했다고 밝혔다. 양측은 글로벌 안보 도전에 대응하기 위해 파트너십을 유지할 필요가 있다는 데 공감하고, 관련 소통을 이어가기로 했다.

조 장관은 지난해 10월 서울에서 셰케린스카 사무차장과 면담한 바 있으며, 당시에도 글로벌 안보 도전에 대한 협력 강화를 논의했다.

조 장관은 같은 날(현지시간 23일) 다비드 클라린발 벨기에 부총리 겸 고용·경제·농업 장관(총리 권한대행)과도 만나 양국 간 고위급 교류와 실질 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 조 장관은 올해 한·벨기에 수교 125주년을 맞아 경제·문화·학술 등 분야에서 협력이 확대되기를 기대한다고 말했다.

클라린발 부총리는 양국 간 협력을 심화할 여지가 크다며 정치·경제 분야 협의 정례화 등 소통 강화를 당부했다.

