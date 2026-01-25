이해찬 前총리 위중…이 대통령, 조정식 정무특보 파견

베트남 출장 중 급격히 건강이 악화해 병원으로 이송된 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장이 사흘 째 의식을 회복하지 못하고 있다.

지난해 11월 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사를 하는 이해찬 전 총리. 연합뉴스

베트남 현지 병원에 입원 중인 이 부의장은 25일 위급한 고비는 넘겼지만 의식을 찾지 못한 상태인 것으로 알려졌다. 민주평통 측은 지난 24일 “현재 심장 스텐트 시술 경과를 지켜보고 있는 중”이라며 “호흡 등이 다소 안정적이나 의식은 아직 돌아오지 않은 위중한 상태”라고 밝혔다.

이 수석부의장은 민주평통 회의 참석을 위해 호찌민 출장에 갔다 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 23일 응급실로 이송됐다. 이후 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.

이재명 대통령은 조정식 정무특별보좌관을 현지에 파견했다. 이 부의장이 민주 진영에서 갖는 상징성을 고려한 조치로 보인다. 주베트남 대사관·호찌민총영사관 등 공관도 상황을 지원하고 있다. 베트남 당국 역시 병원 치료와 관련해 각별히 협조하고 있는 것으로 전해졌다.

더불어민주당 7선 의원이자 노무현 정부에서 국무총리를 지낸 이 부의장은 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.

