삼성전자 “뉴 갤럭시 AI 구독클럽, 플래그십 스마트폰 흥행 견인”

삼성전자는 뉴 갤럭시 AI 구독클럽에 대한 지난해 성과를 분석한 결과, 온오프라인 매장 자급제 구매 고객 5명 중 1명 이상이 이 클럽에 가입한 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

뉴 갤럭시 AI 구독클럽은 지난해 1월 갤럭시 S25 시리즈 사전 판매부터 새롭게 도입한 구매 방식으로, 7월 갤럭시 Z 폴드7, Z플립7 출시에도 적용됐다.

가입 기간은 12개월과 24개월 중 선택할 수 있으며 사용 후 반납 시 최대 50% 잔존가 보상과 삼성케어플러스 스마트폰 파손+ 제공, 모바일 액세서리 할인 등을 제공해 최신 갤럭시 구매 장벽을 낮춘 것이 특징이다.

지난해 상반기 뉴 갤럭시 AI 구독클럽을 선보인 후 인지도가 확대되며 하반기 출시한 갤럭시 Z 폴드7, Z플립7 가입률이 갤럭시 S25 시리즈보다 증가한 것으로 나타나 구독 가입 수요가 늘어난 것으로 분석됐다.

삼성닷컴에서 판매된 자급제 기준 구독 가입 비중이 가장 높은 모델은 갤럭시 S25 울트라와 갤럭시 Z 폴드7이었다. 가격대가 높은 모델일수록 스마트폰 파손 보장과 반납 시 높은 잔존가 보상을 원하는 고객 니즈가 반영된 결과라고 회사는 분석했다.

가입 연령을 살펴보면 갤럭시 S25 시리즈와 갤럭시 Z 폴드7, Z플립7 모두 1030세대가 60%를 차지해 젊은 고객층의 가입이 두드러졌다.

특히 12개월 형을 선택한 고객 중에서 1030세대가 가장 많이 가입한 것으로 나타나 스마트폰을 1년 주기로 빠르게 교체하는 얼리어답터 고객층 공략에도 성공했다고 회사는 강조했다.

삼성전자 관계자는 “뉴 갤럭시 AI 구독클럽이 지난해 상하반기 플래그십 스마트폰 판매를 이끌며 고객이 구매할 때 고려하는 주요 선택지로 자리 잡았다”며 “올해도 고객이 최신 갤럭시 제품을 안심하고 마음껏 사용할 수 있도록 구독 프로그램을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지