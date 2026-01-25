“요즘 10대들, 유튜브보다 인스타 ‘릴스’, 카톡보단 ‘DM’ 선호”

우리나라 10대 청소년들은 유튜브나 인스타그램 릴스 등 온라인 영상 콘테츠를 하루 3시간 넘게 시청하고 있는 것으로 나타났다. 특히 길이가 짧은 ‘숏폼’ 콘텐츠를 선호하는 현상이 두드러졌다. 또 주된 메신저 플랫폼으로는 중·고등학생에서 인스타그램 DM이 카카오톡보다 높은 이용률을 기록했다.

서울의 한 중학교에 학생들이 등교하고 있다. 뉴시스

지난달 한국언론진흥재단이 발표한 ‘2025 10대 청소년 미디어 이용 조사’ 보고서에 따르면, 재단이 한국갤럽에 의뢰해 지난해 6~9월 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 2674명을 조사한 결과 응답자의 95.1%가 최근 일주일 내 온라인 동영상 플랫폼을 이용한 경험이 있다고 답했다.

이들의 동영상 시청시간은 일평균 200.6분, 약 3.3시간에 달했다. 학교급별로는 중학생이 233.7분으로 가장 길었고, 고등학생 226.2분, 초등학생 143.6분 순이었다. 온라인 동영상 플랫폼 이용 경험이 있는 응답자만 따로 보면 시청 시간은 하루 평균 210.8분으로 더 늘었다.

주로 시청한 콘텐츠는 게임(63.9%), 음악·공연·댄스(50.6%), 요리·먹방(40.6%) 등이었다.

가장 큰 변화는 이용 플랫폼이다. 자주 이용하는 온라인 동영상 플랫폼으로는 인스타그램 릴스가 37.2%로 가장 높았고, 유튜브(35.8%), 유튜브 쇼츠(16.5%), 틱톡(8.0%) 등이 뒤를 이었다.

보고서는 “온라인 동영상 플랫폼의 단순 이용 경험률은 유튜브가 가장 높았지만 자주 이용하는 플랫폼에서는 인스타그램 릴스가 유튜브를 추월했다"며 "청소년의 온라인 동영상 소비 중심축이 롱폼에서 숏폼으로 이동한 것으로 보인다”고 짚었다.

숏폼 소비 증가세는 수치로도 확인된다. 지난 일주일 동안 숏폼 콘텐츠를 얼마나 자주 봤는지를 묻는 질문에 응답자의 49.1%가 ‘매일 본다’고 답했다. 이는 2022년 조사 당시 0.2%에 불과했던 것과 비교하면 급격한 증가다. 응답자의 30.3%는 직접 촬영한 영상을 플랫폼에 올린 경험이 있다고 답해 ‘시청자’에서 ‘생산자’로의 전환도 뚜렷했다.

주로 사용하는 메신저 서비스로는 카카오톡(47.3%)과 인스타그램 다이렉트 메시지(DM·47.2%)가 비슷한 응답률을 보였다. 인스타그램 이용 연령이 만 14세 이상이어서 초등학생의 경우 카카오톡(81.0%) 이용률이 높았으나, 중학생과 고등학생의 경우 인스타그램 DM을 주로 사용한다는 응답이 각각 57.3%, 64.4%였다.

청소년이 가장 많이 사용하는 SNS도 인스타그램(87.1%)이 압도적이었다.

