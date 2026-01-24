[속보] 송언석 “李대통령, 이혜훈 지명 철회하고 대국민 사과해야”

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

송언석 국민의힘 원내대표가 24일 “이재명 대통령은 국민 스트레스 더 주지 말고 (이혜훈 기획예산처 장관 후보자) 지명을 철회하고, 대국민 사과와 함께 인사시스템 쇄신을 약속하길 바란다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오후 페이스북에 “이재명 정부의 인사검증시스템이 완전히 고장 났다”며 이같이 적었다.

송 원내대표는 “‘10년 치 방대한 규모의 본인 사생활과 내밀한 대화내용까지 담은 비망록을 내가 안 썼고 당시 보좌진이 썼다.’ ‘인턴에게 소리치고 당일 사과했다.’ 이 후보자의 인사청문회 해명들을 쭉 지켜보니, 그의 인생에는 믿기 힘든 거짓말 같은 일들이 연속으로 일어난 것 같다”고 썼다.

그러면서 “해명이 모두 사실이라면 이 후보자의 인생이 기적으로 점철된 인생이고, 사실이 아니라면 거짓말로 점철된 인생”이라며 “15시간 동안 눈 하나 깜빡하지 않고, 갑질 녹취 속 인물과 동일인이라고 믿을 수 없을 만큼 얌전한 목소리로 풀어낸 후보자의 인생은 황당무계한 변명으로 가득 찼다”고 했다.

송 원내대표는 “도덕성 문제만이 아니다”라며 “장관 지명 후 긴축재정론에서 확장재정론으로 돌아선 이유 설명은 궁색하기 짝이 없었다. 레드팀은커녕, 이 대통령의 명령에 충실히 복종할 기회주의자임이 드러났나”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지