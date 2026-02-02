떠나가는 청년층… 지방 소멸 ‘결정타’ [창간37-모두의 성장]

강원 횡성군, 경북 의성군 등 89개 ‘인구감소지역’의 인구 감소는 20∼30대 청년층 유출이 기폭제가 됐다.



출생률 저하, 고령화에 따른 사망자 수 증가로 인한 인구의 자연 감소보다 청년층의 사회적 감소 영향이 컸다.

구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 연합

1일 국가데이터처의 ‘한국의 사회 동향 2025’에 따르면 장인수 한국보건사회연구원 연구위원은 인구감소지역의 인구 변동 특성으로 “인구감소지역 인구의 사회적 감소는 20대 연령층 순유출에 크게 기인한다”는 분석을 내놨다.



2000년부터 2023년까지 24년간 인구감소지역 인구는 평균 1만9034명 줄었는데, 사회적 감소분(평균 1만2847.9명)이 자연 감소분(평균 6186.1명)의 2배가 넘는 것으로 파악됐다. 또 2021년 인구감소지역 첫 지정 기준이 됐던 인구감소지수 8개 지표 중 최근 5년간 19∼34세 청년 순이동률은 당시 전체 228개 시·군·구의 경우 -1.9%였지만 인구감소지역은 평균 -5.2%였던 것으로 분석됐다.



인구감소지역을 떠난 사람들 특성을 살펴봐도 이런 경향은 두드러진다. 2020년 인구 총조사 표본조사 결과 인구감소지역에서 다른 지역으로 이동한 인구의 절반 정도가 20∼30대다. 연령대별로 20∼29세가 24.7%로 가장 많고, 30∼39세가 19.7%를 차지했다. 이어 40∼49세와 50∼59세 각 12.9%, 60∼69세 9.8% 등 순이었다. 종사자 지위별로 살펴보면 임금 근로자가 49.2%, 직업별로는 전문가 및 관련 종사자가 13.5%, 사무 종사자 12.1%, 서비스 종사자 7.8%였다. 다만 무직이 42.0%인 점을 감안하면 취업난 속 일자리를 찾아 이사한 청년이 적지 않다는 추론이 가능하다.



장 연구위원은 “인구감소지역의 인구 감소는 청년층의 사회적 감소가 오랜 기간 지속된 뒤 출생아 수 감소와 사망자 수 증가에 따른 자연 감소로 이어졌다”며 “인구감소지역 인구의 자연 감소는 총인구가 자연 감소한 2020년보다 약 20년 전인 2000년 전후부터 시작됐다”고 지적했다. 앞서 국가데이터처와 지방시대위원회가 2023년 기준 소득 이동 통계를 활용해 청년층의 지역 이동이 소득 변화에 미치는 영향을 분석한 결과에서도 그해 비수도권에서 수도권으로 옮긴 소득이 있는 사람 18만8000명 중 13만1000명, 69.6%가 15∼39세 청년층으로 나타난 바 있다.



두 기관은 “소득이 있는 청년층의 이동은 사실상 일자리 이동”이라며 “청년들의 수도권 집중 문제를 해결하려면 5극 권역 내 거점 도시를 육성하고 양질의 일자리를 확충할 필요가 있다”고 제언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지