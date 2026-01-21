“출근길 어제보다 더 추워요”…호남 서해안·제주 많은 눈 [오늘날씨]

수요일인 21일은 한반도가 거대한 냉동고로 변하며 전국에 강한 추위가 몰아치겠다. 아침 기온은 중부와 남부 내륙을 중심으로 -10도 안팎까지 떨어지겠고, 낮에도 기온이 크게 오르지 않아 종일 춥겠다.

서울 광화문 세종대로에서 한 시민이 휴대용 핫팩을 들고 출근길에 나서고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 흐리겠다고 예보했다. 전라 서해안과 제주도를 중심으로 눈이 내리는 곳이 있겠고, 전북 남부 내륙과 광주·전남 중부 내륙에도 눈이 이어지겠다.

예상 적설량은 △전북 남부 서해안·전남 서해안 3~10㎝ △광주·전남 중부 내륙, 전북 북부 서해안·남부 내륙 1~5㎝ △서해5도 1~3㎝ △충남 남부 서해안 1㎝ 안팎 △제주도 산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상) △제주도 중산간 5~10㎝ △제주도 해안 3~8㎝ △울릉도·독도 10~30㎝다.

눈이 내리거나 쌓이는 지역에서는 도로가 미끄럽겠고, 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 교통안전과 보행자 안전에 각별한 주의가 필요하겠다.

전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아진다. 아침 최저기온은 -17~-4도, 낮 최고기온은 -7~-3도로 예보돼 평년(아침 최저기온 -11~0도, 낮 최고기온 1~8도)보다 낮겠다.

아침 최저기온은 △서울 -13도 △ 대전 -11도 △대구 -9도 △전주 -8도 △광주 -6도 △부산 -5도 △춘천 -15도 △강릉 -7도 △제주 1도 △울릉도·독도 -2도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 -5도 △대전 -3도 △대구 0도 △전주 -2도 △광주 -1도 △부산 1도 △춘천 -4도 △강릉 1도 △제주 2도 △울릉도·독도 0도 등이다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류 유입과 원활한 연직 확산으로 대기질이 청정해 전 권역이 ‘좋음’ 수준일 것으로 예상된다.

기상청 관계자는 “당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지