코스맥스, ‘맞춤형 컬러 솔루션’으로 日 베이스 메이크업 시장 흔든다

글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 일본 최대 뷰티 박람회에서 기초와 색조를 아우르는 융합 전략으로 주목받았다. 코스맥스는 맞춤형 조색 기술로 일본 시장에서 증가하는 K-뷰티 베이스 메이크업 수요를 공략하며 시장 확대에 나설 방침이다.

코스맥스재팬은 지난 14일부터 16일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 개최된 '코스메위크 도쿄 2026 (COSME Week Tokyo 2026)’ 부스 전시를 성료 했다고 20일 밝혔다. 코스메위크는 매년 약 750여 개의 화장품 제조업체, 브랜드, 건강식품 및 부자재 업체가 참여하고 약 3만 명 이상의 관람객이 방문하는 일본 최대 규모 뷰티 전시회다.

코스맥스는 부스 내 △K-뷰티 △메가 트렌드 △컬러 트렌드 존을 구성해 현지 고객사의 눈길을 사로잡았다. 올해는 코스맥스의 글로벌 컬러 트렌드 연구 능력을 강조한 ‘셰이드 아틀라스(Shade Atlas)’를 전면에 내세웠다.

이는 코스맥스의 글로벌 네트워크를 기반으로 국가별 베이스 메이크업 제품을 분석해 축적한 데이터로 맞춤형 색상 컨설팅을 제공하는 서비스다.

진출 국가, 타깃 소비자층 등 고객사의 요청사항과 코스맥스가 사회 트렌드 및 라이프 스타일을 고려해 연 2회 도출하는 트렌드 컬러를 조합해 선보이는 맞춤형 솔루션이 방문객의 높은 호응을 얻었다.

K-뷰티 존에는 선케어, 에센스, 립, 마스크 팩을 비롯해 최근 일본 시장에서 높은 인기를 구가하는 베이스 메이크업 제품을 전면에 내세워 현지화한 제형을 대거 선보였다. 특히, 기존 스펀지 형태 쿠션 파운데이션에서 메시 쿠션 파운데이션으로 소비자 선호도가 변화하는 흐름에 맞춰 3개 존에 모두 메시 쿠션을 전면 배치해 코스맥스의 제형 경쟁력을 강조했다.

코스맥스 관계자는 “메이크업 제품에 코스맥스만의 글로벌 조색 기술을 더해 K-뷰티의 프리미엄 가치를 강화해 나갈 것”이라며 “일본 소비자의 라이프스타일을 고려해 현지화한 K-뷰티 제품을 선보이는 동시에 일본 시장을 교두보로 글로벌 진출을 꿈꾸는 고객사를 위한 맞춤형 솔루션을 확대해 나가겠다”고 말했다.

